Burioni: “Coronavirus può tornare”

In un video pubblicato sul sito Medical Facts, Roberto Burioni ha fatto il punto della situazione sul Coronavirus in Italia. “Se le persone guarite hanno una buona immunità, lo sviluppo del vaccino sarà molto più facile. Al contrario se non avranno sviluppato una buona immunità, sarà senz’altro molto più difficile”, ha dichiarato Burioni, confermando quanto osservato in precedenza anche da altri esperti, e cioè quasi tutti i virus rallentano la trasmissione durante i mesi estivi. Eppure non è detto che il Covid-19 faccia lo stesso. “È ragionevole pensare che con l’arrivo del freddo il virus riparta con nuova energia”, ha aggiunto

Quando si verificherà un ritorno, è importante agire subito, identificando i focolai epidemiologici e isolando i pazienti. “Il lockdown può essere fatto su zone ristrette, ma va fatto immediatamente. Il ritardo può essere fatale”, ha dichiarato il virologo marchigiano. Ritardo che si è rivelato fatale durante questa prima ondata di epidemia per quanti riguarda quei cluster in cui non sono state adottate per tempo misure restrittive, come per esempio i comuni della bergamasca che, a differenza di Codogno, sono rimasti “aperti”.

Nel video Burioni ha anche parlato del suo punto di vista sulla questione delle scuole chiuse: “Quello che sappiamo con certezza è che i bambini si ammalano in maniera lieve. Non sappiamo quanto infettino, ma in tutte le malattie infettive le scuole sono i luoghi in cui i contatti sono più frequenti. Possono essere un amplificatore di virus che non crea danni ai bambini, ma ai genitori e ai nonni. Per questo – ha concluso – al momento non è consigliabile mettere in contatto bambini e anziani”, ha concluso il virologo.

Leggi anche:

1. Esclusivo TPI: Così i big dell’alta moda scaricano i loro problemi di liquidità finanziaria sui fornitori 2. Coronavirus, in arrivo il test per valutare gli effetti della quarantena sulla psiche 3. Il virologo Tarro a TPI: “Il lockdown non ha senso, il caldo e il plasma dei guariti possono fermare il Covid”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Fase 2, come funzioneranno le uscite da casa Fase 2, cambia il calendario delle riaperture Coronavirus, morto un 41enne risultato negativo al tampone: era infetto e ha contagiato 12 persone