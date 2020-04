Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 23 aprile: morti, contagi, guariti

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha diffuso i nuovi dati del bollettino relativi all’emergenza Coronavirus in Italia nel corso della seconda conferenza stampa settimanale, in programma dopo la decisione dello scorso 17 aprile di rimodulare gli appuntamenti con i giornalisti. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 23 aprile.

È di 106.848 persone attualmente positive (-851), 25.549 morti (+464) e 57.576 guariti (+3.033) per un totale di 189.973 casi (+2.646) il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli nel corso della seconda conferenza stampa settimanale. Dei 106.848 attualmente positivi, 22.871 (-934) sono ricoverati con sintomi, 2.267 (-117) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 81.710 (+200) sono in isolamento domiciliare.

Per la prima volta dall’inizio dell’epidemia, dunque, oggi si registrano più guariti che nuovi casi. Per il quarto giorno consecutivo, inoltre, continua il decremento degli attualmente positivi, che oggi fa registrare la cifra record di -851 rispetto al giorno precedente. Ieri, infatti, era stato registrato il dato di -10, mentre l’altro ieri quello di -528. Inoltre oggi si registra anche il nuovo record di guariti in una sola giornata: 3.033 (ieri erano stati 2.943, l’altro ieri 2.723). Confermato anche il decremento, che ormai è un dato consolidato da giorni, degli ospedalizzati e dei ricoverati in terapia intensiva. Per quanto riguarda gli ospedalizzati oggi si registra un -934 (ieri era -329), mentre per i ricoverati in terapia intensiva il dato è di -117 rispetto ai -87 di ieri. Oggi, inoltre, sono stati realizzati 66.658 tamponi a fronte dei 63.101 test effettuati ieri e dei 52.126 dell’altro ieri.

