Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 22 aprile: morti, contagi, guariti

Dopo la decisione di rimodulare le conferenze stampa, anche oggi i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione Civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, mercoledì 22 aprile.

Sono 107.699 (-10) le persone attualmente positive, 25.085 (+437) i deceduti e 54.543 (+2.943) i guariti per un totale di 187.327 (+3.370) casi: sono questi i numeri aggiornati e contenuti nell’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in Italia. Dei 107.699 attualmente positivi, 23.805 (-329) sono ricoverati in ospedale, 2.384 (-87) sono ricoverati in terapia intensiva, mentre 81.510 (+406) si trovano in isolamento domiciliare.

Per il terzo giorno consecutivo, dunque, continua il decremento degli attualmente positivi che oggi registra un -10, mentre ieri era stato registrato il dato record di -528 rispetto al giorno precedente. Oggi, inoltre, si registra il record di guariti: ben 2.943 in un giorno (ieri erano stati 2.723), mentre torna sotto i 500 il numero dei decessi (oggi 437, ieri erano stati 534). Continua, inoltre, anche il decremento sia degli ospedalizzati (-329 oggi, ieri -772) che dei ricoverati nelle terapie intensive (-87 oggi, -102 ieri). Per quanto riguarda i tamponi, invece, oggi sono stati realizzati 63.101 test a fronte dei 52.126 effettuati ieri e dei 41.483 dell’altro ieri.

