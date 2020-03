Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – L’Italia che affronta l’emergenza Coronavirus sembra pronta a un’altra forte decisione: ieri, mentre il bilancio dell’epidemia saliva a 8.514 positivi, 1.004 guariti e 631 morti, i sindaci della Lombardia e la Lega hanno chiesto al governo di chiudere tutto il Paese. Non soltanto spostamenti limitati e solo per comprovati motivi di necessità e urgenza, ma chiusura delle attività commerciali per tutta la giornata. Oggi si attende la decisione finale dell’esecutivo. Qui tutte le ultime notizie sul Covid-19 dal mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 8,20 – Primo deputato positivo: è Pedrazzini di Cambiamo! – Nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia del primo deputato italiano positivo al Coronavirus. Si tratta di Claudio Pedrazzini, di “Cambiamo! con Toti”. Il deputato è originario del Lodigiano: al momento, secondo quanto dichiarato da alcune fonti interne al partito, ha solo qualche linea di febbre ma sta abbastanza bene. A Montecitorio è stato deciso che, in base ai criteri stabiliti dal ministero della Salute, tutti i soggetti che sono entrati in stretto contatto con Pedrazzini sono stati individuati: per loro non sarà possibile partecipare alla seduta di oggi.

Ore 8 – Speranza Codogno: ieri zero nuovi contagi – Zero nuovi contagi: è il dato che riguarda il Comune di Codogno, ormai famoso in tutto il mondo dopo aver fatto registrare il primo ricoverato da Coronavirus riconosciuto in Italia. Francesco Passerini, sindaco della città oltre che presidente della Provincia di Lodi: “Siamo particolarmente felici di questo che ci sembra un grande risultato, ma vogliamo dire che noi, che siamo stati zona rossa del Lodigiano, la quarantena l’abbiamo fatta seriamente e certamente è per questo che adesso assistiamo al calo che speravamo. La battaglia non è finita, ma se manterremo tutti quanti i comportamenti intelligenti dettati dal governo allora avremo solo qualche settimana di sacrificio e poi ne saremo fuori”.

Ore 07,30 – Salvini: “Ue istituisca una zona rossa europea” – “Se l’Europa esistesse, lunedì si costituirebbe una zona rossa europea. Non soltanto perché il virus è una minaccia che va affrontata con la determinazione necessaria, ma anche per evitare lo squallore delle guerre commerciali che si stanno preparando”: lo ha affermato il leader leghista, Matteo Salvini, in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha sollecitato misure di contenimento in tutta Europa per fermare la diffusione del Coronavirus.

Ore 07,15 – Fontana: “Dal Cdm spero arrivino risposte chiare” – Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, è tornato sulla richiesta dei sindaci della sua regione di chiudere tutte le attività commerciali per fronteggiare al meglio il Coronavirus. “Ci hanno ascoltato – ha detto al Corriere della Sera – e si sono presi una pausa per riflettere. Dal Cdm mi auguro arrivino risposte chiare. Comprendiamo bene quale sia il peso di certe decisioni” in termini anche economici, “ma noi abbiamo raggiunto un accordo anche con Confindustria Lombardia. Noi vediamo i numeri e cosa sta succedendo negli ospedali. Se il contagio continua a diffondersi a questa velocità, il sistema non potrà reggere ancora a lungo”.

CORONAVIRUS, il punto dopo le nuove disposizioni del premier Conte:

• Tutta l’Italia ora è zona rossa, “zona protetta”

• Divieto di ingresso e uscita se non per motivi urgenti, spostamenti fortemente limitati;

• Scuole chiuse fino al 3 aprile;

• Stop totale a qualsiasi manifestazione sportiva, incluso Campionato di Serie A;

•Possibile nomina di un nuovo commissario speciale, forse De Gennaro o Bertolaso;

• Bar e ristoranti aperti solo dalle 6 alle 18;

• Chiuse palestre e piscine

