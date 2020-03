Coronavirus, Conte: “Stanziate risorse straordinarie per 25 miliardi”

Coronavirus Italia, Conte: “Stanziate risorse straordinarie per 25 miliardi”

Il governo, nel Consiglio dei ministri di stamattina – mercoledì 11 marzo 2020 – ha deciso di stanziare 25 miliardi di euro di risorse straordinarie per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: “Dobbiamo essere più efficaci nel contrasto all’epidemia – ha dichiarato in conferenza il premier, Giuseppe Conte – e per questo abbiamo stanziato queste risorse straordinarie”.

In conferenza era presente anche il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha spiegato più nel dettaglio il provvedimento: “Il Consiglio dei ministri – ha detto – ha approvato un’integrazione alla relazione presentata nei giorni scorsi in Parlamento, portando la richiesta di scostamento rispetto agli obiettivi europei di finanza pubblica a 25 miliardi di euro. Queste risorse verranno utilizzate in parte nel primo decreto, che contiamo di approvare venerdì, che dovrebbe avere a disposizione risorse per circa 12 miliardi. Le altre, invece, rappresentano una riserva per possibili futuri interventi, da realizzare anche in un quadro europeo visto che anche l’Europa si è detta disponibile a fare tutto ciò che è necessario per sostenere l’economia e contrastare il Coronavirus”.

“Nessuno – ha assicurato Gualtieri parlando di come verranno impiegate queste risorse straordinarie – perderà il lavoro per il Coronavirus. Ci saranno anche interventi sulle scadenze fiscali, anche con meccanismi di parziale ristoro nelle zone maggiormente colpite. E’ anche possibile che alcuni di questi interventi venga realizzato con risorse europee, pesando di meno sul bilancio dello Stato. Se sforeremo il tetto del 3% deficit/Pil? Si tratta di un’autorizzazione a stanziare fino a 25 miliardi. Il livello di deficit dipenderà poi da quanto effettivamente sarà impiegato”.

Sempre nel corso della conferenza, la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo ha aggiunto che saranno previste “forme di congedo parentale per tutte le famiglie italiane, o in alternativa l’utilizzo di voucher baby-sitter”, per far fronte alla chiusura delle scuole.

