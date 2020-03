Tom Hanks positivo al Coronavirus. L’annuncio su Instagram

Coronavirus, Tom Hanks positivo

L’attore e regista di Hollywood Tom Hanks ha annunciato di essere positivo al Coronavirus. In un comunicato su Instagram, l’attore ha spiegato che anche la moglie Rita Wilson è risultata positiva al Coronavirus. Entrambi si sono sottoposti al test in Australia.

La notizia giunge a pochi minuti dall’annuncio da parte del presidente USA Donald Trump di sospendere tutti i voli dall’Europa – escluso il Regno Unito – per 30 giorni a cominciare da venerdì 13 marzo, alle 24, come misura per contrastare il contagio dal Coronavirus.

“Ciao ragazzi. Io e Rita siamo qui in Australia. Ci sentivamo un po’ stanchi, come se avessimo un’influenza, e avevamo un po’ di dolori. Rita aveva dei brividi che venivano e se ne andavano. Un po’ di febbre inoltre “.

Tom Hanks ha aggiunto: ” Per fare le cose nel modo giusto, come bisogna fare ora nel mondo, ci hanno fatto il test per il Coronavirus e siamo stati trovati positivi “.

Tom Hanks ha proseguito: ” Bene, ora. Cosa fare da adesso? I Funzionari Medici hanno dei protocolli che vanno seguiti. Noi Hanks saremo sottoposti a test, osservati e isolati per tutto il tempo che viene richiesto per la salute pubblica e per la sicurezza. Non si può fare altro se non avere un approccio giorno per giorno, no? Vi terremo aggiornati. Prendetevi cura di voi! Hanx! “.

