CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono 119.225 i contagi da Coronavirus nel mondo, mentre i morti totali sono 4.299 e i guariti 66.568. Alcune compagnie aeree, tra cui Air France, hanno annunciato lo stop ai voli da e per l’Italia. La Slovenia ha chiuso le frontiere con il nostro paese. Preoccupazione per l’aumento di contagi in Fran cia e Germania. Angela Merkel ha dichiarato che “il 60 per cento dei tedeschi si infetterà”. Qui è possibile vedere la mappa interattiva dei contagi in tempo reale. Qui invece trovate le ultime notizie sull’epidemia di Covid-19 in Italia. Di seguito tutti gli aggiornamenti dal mondo.

ore 07.30 – Superati i mille contagi negli Stati Uniti – Negli Stati Uniti sono stati confermati oltre mille casi di coronavirus, con nuovi contagi in Florida e Michigan. In base al conteggio del New York Times, i casi sono 1.004. Il primato spetta allo Stato di Washington con 279 casi, seguito dalla California con 178 e da New York con 173. I decessi confermati negli Stati Uniti sono 31 di cui 24 nello Stato di Washington. 06.30 – La ministra della Salute del Regno Unito positiva al Coronavirus – La ministra della Salute britannica, Nadine Dorries, è risultata positiva al Coronavirus. Il caso in queste ore sta destando preoccupazione a Downing Street per la potenziale diffusione del virus anche tra altri membri del governo e del parlamento. Dorries, di recente, pare abbia avuto contatti diretti anche con Boris Johnson. La ministra della Salute è in isolamento domiciliare da venerdì. Da capire ora se altri membri del governo, tra cui lo stesso premier Johnson, dovranno sottoporsi alle misure di quarantena. Ore 06.00 – altri 242 casi in Corea del Sud, 6 decessi – Altri 242 casi di coronavirus sono stati registrati nella giornata di ieri nella Corea del Sud. Lo hanno reso noto le autorità sanitarie di Seul segnalando 6 nuovi decessi. Il totale dei contagi nel Paese è salito a 7.755. Ore 05.00 – In Cina altri 22 morti, in totale oltre 80mila casi – La Cina ha registrato oggi altri 22 morti per coronavirus. Lo rende noto il ministero della Sanità. Complessivamente in Cina ci sono stati 3158 decessi su un totale mondiale di 4mila. E’ leggermente aumentato anche il numero di nuovi infetti: i casi odierni sono 24. Complessivamente i cinesi contaminati dal coronavirus sono stati 80.778 su un totale mondiale di oltre 117mila casi.



