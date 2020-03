Coronavirus, l’annuncio di Conte: “Stasera importanti aggiornamenti in diretta”

Il premier Giuseppe Conte ha annunciato che si collegherà in diretta questa sera sul suo profilo Facebook per “importanti aggiornamenti” sull’emergenza Coronavirus in Italia.

“Questa sera mi collegherò in diretta per darvi alcuni importanti aggiornamenti”, ha scritto Conte su Facebook. La diretta è prevista alle 21.40 e sarà visibile su Facebook e sui canali all news, ma anche nello speciale del Tg1 in programma dopo I soliti ignoti su Rai1.

L’annuncio di Conte arriva poche ore dopo che l’Oms ha dichiarato il Coronavirus una “pandemia” e dopo che la Regione Lombardia ha formalizzato la richiesta al governo per interventi più stringenti allo scopo di rallentare i contagi.

Leggi anche:

1. Il testo integrale del decreto che “chiude” l’Italia intera / 2. Terapie intensive al collasso: “Rischio calamità sanitaria”/ 3. Coronavirus, farmacisti italiani senza mascherine ad alto rischio contagio: l’Esercito potrebbe produrle “ma il Ministero non ce l’ha mai chiesto”

4. Coronavirus, l’esperto: “L’epidemia non finirà quest’anno” / 5. Coronavirus, i contagiati possono trasmetterlo fino a 37 giorni. Quanto durano febbre e tosse / 6. Coronavirus, il grande esodo degli incoscienti: centinaia di persone in fuga dalla Lombardia nonostante l’invito a restare a casa. Video reportage da Milano Centrale

Potrebbero interessarti Coronavirus, Conte: "Chiusi tutti negozi in Italia eccetto alimentari e farmacie" Coronavirus, stop a mutui per chi perde il lavoro e per redditi sotto i 30mila euro Chiusura totale delle attività commerciali, governo verso il sì

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO