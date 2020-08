Briatore ride in ospedale: pubblica una foto su Instagram, ma la cancella subito dopo

Briatore ride in ospedale: pubblica foto su Instagram, poi la cancella

Da quando è arrivata la notizia della positività di Flavio Briatore al Coronavirus e del suo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, l’Italia si è divisa tra chi esprime la propria solidarietà al noto imprenditore e chi invece lo attacca per aver snobbato i sintomi del Covid-19, anche in alcune uscite pubbliche. Finora, dal diretto interessato, non è arrivata alcuna replica, se non una precisazione: “Sto bene, ho solo una prostatite, ma sto ancora aspettando il risultato del tampone”. Eppure, nella mattinata di oggi – mercoledì 26 agosto 2020 – qualcosa si è mosso sull’account Instagram di Briatore: una storia, pubblicata e poi cancellata pochissimi secondi dopo. Eccola:

Briatore appare sorridente sul letto dell’ospedale San Raffaele, con una mascherina spostata sul mento. Non è chiaro se il suo intento fosse quello di tranquillizzare tutti quelli che hanno mostrato solidarietà con lui, oppure di ridere delle polemiche nate sul suo conto. Ciò che è certo è che la situazione al Billionaire, il locale di Briatore in Sardegna, è molto preoccupante: sono in tutto 58 i membri dello staff che hanno contratto il Covid-19, di cui uno è ricoverato in terapia intensiva a Sassari. Le autorità sanitarie stanno cercando di rintracciare le circa 3mila persone che hanno frequentato la discoteca tra fine luglio e agosto. “Noi le mascherine le abbiamo sempre messe, ma i clienti no. Ballavano attorno ai tavoli, si abbracciavano, bevevano dallo stesso bicchiere, sudavano, toccava rincorrerli per ricordargli di metterla”, ha dichiarato un membro dello staff del Billionaire. L’impressione è che i contagiati possano essere moltissimi.

