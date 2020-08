Coronavirus, si aggrava un dipendente del Billionaire: è in terapia intensiva

Il Billionaire, la storica discoteca in Sardegna di Flavio Briatore, è ufficialmente un focolaio di Coronavirus: sono 58 i membri dello staff risultati positivi al tampone, ma tra questi c’è un dipendente le cui condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. L’uomo, 59 anni, si trova al momento ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Era stato portato nella struttura dopo aver manifestato i classici sintomi della malattia. Poi, è stato necessario sottoporre il paziente ad alti flussi di ossigeno e alla ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale.

Il dipendente del Billionaire è il primo paziente in terapia intensiva nell’intera Sardegna dopo mesi. In totale, tra i membri dello staff del locale sono stati eseguiti 87 tamponi, di cui 58 si sono rivelati positivi. Tra questi anche quello sullo stesso Briatore, contagiato dal Coronavirus e attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Interpellato dai giornalisti, l’imprenditore ha però minimizzato, spiegando di non aver avuto ancora l’esito del tampone e di essere attualmente ricoverato per una prostatite. Sempre a Porto Cervo, da ieri è chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, dopo che il gestore ha contratto il Coronavirus.

