Briatore dall’ospedale rompe il silenzio: “Coronavirus? Per ora ho solo una prostatite”

Coronavirus, Briatore dall’ospedale minimizza: “Ho solo una prostatite”

“Sto bene, ho solo una prostatite”: Flavio Briatore, ricoverato da domenica scorsa all’ospedale San Raffaele di Milano dopo aver scoperto di essere positivo al Coronavirus, prova a minimizzare. Dalla struttura in cui è ricoverato “in condizioni serie”, come anticipato ieri da L’Espresso, l’imprenditore telefona al Corriere della Sera per chiarire la sua situazione. “Ho solo una prostatite forte – spiega Briatore – e domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano, dove mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Alla giornalista, che gli chiede come mai allora tutti dicano che è stato contagiato quando ancora non si conosce l’esito del test, risponde: “Lasci dire, può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna…”.

Briatore, poi, descrive anche i sintomi che ha in questo momento: “Un’infiammazione alla prostata e quasi nient’altro. Ma mi sento bene, molto”. Nessuna informazione invece sulla polmonite, uno dei sintomi più comuni del Coronavirus: “Sono entrati due dottori e uno è grande e grosso”, spiega l’imprenditore quando la giornalista gli fa questa domanda. E riattacca. Per poi scrivere un messaggio Whatsapp dopo un’ora, in cui “dribbla” un’altra domanda (se nel frattempo abbia ricevuto o meno il risultato del tampone) concludendo con: “Sto bene”.

