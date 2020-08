Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Stando all’ultimo bollettino, sono 19,714 le persone attualmente positive al Coronavirus (Covid-19) in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio in un allevamento di polli nel Trevigiano: 222 positivi – Si sta allargando in queste ore il focolaio scoppiato all’Aia di Vazzola, comune in provincia di Treviso. Nell’industria di lavorazione alimentari sono infatti risultati positivi al Covid 184 operai e 38 familiari, per un totale di 222 casi. L’infezione è scoppiata circa 10 giorni fa e si sta propagando negli ultimi giorni. L’azienda impiega 675 persone. Al momento, tra tutti i positivi, solo due accusano sintomi, mentre tutti gli altri risultano asintomatici. Non è ancora chiaro se il virus sia arrivato dall’esterno o se un primo contagiato l’abbia diffuso tra gli altri dipendenti. L’Aia ha preso delle misure per contrastare il contagio, tra cui la riduzione della produzione del 50 per cento, la diminuzione dei lavoratori impiegati per ciascun turno e il distanziamento tra le postazioni operative. L’azienda non ritiene al momento sia necessario chiudere lo stabilimento, misura chiesta invece dal sindacato della Cgil.

Ore 06.30 – Sospetto focolaio ad Ascoli, isolati 31 registi – Sono 31 i filmakers, sia italiani sia stranieri, che dovranno restare in isolamento almeno per questa notte, in attesa di conoscere l’esito del tampone a cui sono stati sottoposti nel pomeriggio. Si tratta dei partecipanti alla manifestazione ‘Cinemadamare’, uno dei più grandi raduni internazionali di filmaker, che per il secondo anno consecutivo si svolge ad Ascoli Piceno. Da quanto si è appreso, nel corso dei controlli routinari al momento di entrare all’interno dell’impianto di Monterocco, almeno uno dei giovani registi aveva la febbre e difficoltà nel percepire gli odori: a quel punto è scattato l’allarme e il Servizio di igiene e sanità pubblica dell’Area vasta 5 ha mobilitato una unità Usca, destinata al controllo e all’assistenza domiciliare per il ‘Covid-19’, che ha effettuato i tamponi a tutti, il cui esito sarà comunicato nella giornata di domani; nel frattempo, passeranno la notte all’interno dell’impianto. In caso anche di una sola positività, l’intero gruppo di filmaker dovrà osservare la quarantena. Contemporaneamente, si stanno ricostruendo i contatti che i giovani hanno avuto tra ieri, quando hanno cenato in città dopo il loro arrivo, e questa mattina, in occasione di un incontro pubblico al chiostro di Sant’Agostino.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino di ieri – È di 19.714 (+519) persone attualmente positive, 35.445 (+4) morti e 206.015 (+353) guariti, per un totale di 261.174 (+878) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 19.714 attualmente positivi, 1.058 (+13) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 66 (+1) necessitano di terapia intensiva, mentre 18.590 (+505) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino.

Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un raffreddore”. In un’intervista di 6 giorni fa a Nicola Porro l’imprenditore racconta i sintomi. Poi il rientro a Montecarlo e il ricovero a Milano. Briatore sosteneva di aver già avuto il Covid a dicembre: “Me l’ha detto Zangrillo”. Questa volta, invece, il prof del San Raffaele gli aveva “diagnosticato” un raffreddore. Qui il video e la notizia completa.

Coronavirus, ultime notizie in Italia – Migranti: via da Pozzallo i 62 positivi al coronavirus. Sono partiti via pullman da Pozzallo i 62 migranti positivi al Covid-19 e asintomatici. Verranno trasferiti sulla nave quarantena a Trapani dopo le 20. Quattro minori negativi al Coronavirus raggiungeranno a breve strutture idonee alla loro accoglienza. Un altro gruppo di migranti, già negativizzati al primo tampone, dovrà attendere una seconda prova. All’hotspot di Pozzallo che ha una capienza massima di 220 posti, restano al momento un centinaio di migranti.

Flavio Briatore ricoverato per Covid: condizioni “serie” – Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Briatore non è in terapia intensiva, ma versa comunque in condizioni definite “serie”. Leggi la notizia

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

