Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 26 agosto: morti, contagi, guariti

Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, mercoledì 26 agosto 2020.

È di 20.753 (+1.039) persone attualmente positive, 35.458 (+13) morti e 206.329 (+314) guariti, per un totale di 262.540 (+1.367) casi, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 20.753 attualmente positivi, 1.055 (-3) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 69 (+3) necessitano di terapia intensiva, mentre 19.629 (+1.039) si trovano in isolamento domiciliare. Dopo il calo dei casi registrati ieri (878), tornano a salire sopra quota 1000 i nuovi contagi a fronte anche di un consistente aumento dei tamponi: oggi, infatti, sono stati realizzati 93.529 test a fronte dei 72.341 tamponi realizzati ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 269 nuovi casi, seguita dal Lazio con 162 nuovi contagi, dalla Toscana con 161 e dal Veneto con 147 nuovi casi.

