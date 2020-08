Flavio Briatore è positivo al Coronavirus: arriva la conferma del San Raffaele

Adesso è ufficiale: Flavio Briatore è positivo al Coronavirus. A comunicarlo è direttamente l’ospedale San Raffaele di Milano dove l’imprenditore è ricoverato dalla giornata di domenica 23 agosto. Il nosocomio milanese, inoltre, ha fatto sapere che il proprietario del Billionaire è stato “messo in isolamento secondo i protocolli di sicurezza dopo che si è accertata la sua positività al Covid-19”. L’ospedale ha anche precisato che l’imprenditore è stato inizialmente ricoverato “per una patologia diversa dal Covid-19”. Si risolve, così, un giallo che era durato più di 24 ore. Nella giornata di martedì 25 agosto, infatti, era emersa la notizia che Briatore fosse risultato positivo al Coronavirus e che le sue condizioni di salute fossero addirittura “serie”.

Notizia smentita in serata da Daniela Santanché, amica dell’imprenditore, la quale nel corso della trasmissione In Onda aveva dichiarato che Briatore era stato “ricoverato al San Raffaele per una recidiva di prostatite e non per Coronavirus”. Lo stesso imprenditore nella mattinata di mercoledì 26 agosto aveva rotto il silenzio e, in un’intervista al Corriere della Sera, aveva precisato: “Ho solo una prostatite forte e domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano, dove mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo”. Nel frattempo, lo stesso Briatore ha postato su Instagram un’immagine di lui sorridente sul letto di ospedale, cancellandola, poi, dopo pochi minuti.

