Daniela Santanchè, amica e socia di Flavio Briatore, ha parlato delle condizioni di salute dell’imprenditore che sarebbe risultato positivo al Coronavirus: “Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri – ha detto la parlamentare di Fratelli d’Italia durante la trasmissione In Onda -. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite”.

“Si trovava a Montecarlo – ha proseguito -, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche. Ho parlato con lui 3 volte, chi parla di condizioni serie ha dato fake news”.

Poi sui contagi in aumento ha aggiunto: “Non mi sento una negazionista, mai detto che non c’è la pandemia… Un conto sono i contagiati, un conto sono i malati. Apprendo con grande gioia che oggi chi si contagia nel 90 per cento o oltre non viene ospedalizzato, non va in terapia intensiva. Grazie a Dio. Quello che dico è che non bisogna fare terrorismo. L’epidemia ha ripreso per colpa delle discoteche? Non si può sentire”.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Briatore positivo: è ricoverato in “serie condizioni” a Milano. Al Billionaire 52 positivi / 2. Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid (di Luca Telese) / 3. Coviddi (non) ce n’è: la crociata negazionista degli anti-virus (di Giulio Gambino)

Potrebbero interessarti Lombardia, “I vaccini anti-influenzali promessi da Gallera non bastano: si rischia il caos nelle scuole” Il bollettino: 878 nuovi casi e 4 morti nell'ultimo giorno Briatore paga l'ospedale e non finisce nel reparto Covid