Billionaire, un membro dello staff: “Chi ballava si abbracciava senza mascherina”

Billionaire, membro staff: “Chi ballava si abbracciava senza mascherina”

Continua a preoccupare il focolaio di Coronavirus originatosi all’interno del Billionaire, la celebre discoteca di proprietà di Flavio Briatore che si trova in Sardegna. Sono in tutto 58 i membri dello staff che hanno contratto il Covid-19, di cui uno è ricoverato in terapia intensiva a Sassari, oltre allo stesso proprietario che si trova adesso ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, da dove predica cautela: “Sto bene, ho solo una prostatite – ha dichiarato – ma sto ancora aspettando il risultato del tampone”. Le autorità sanitarie, adesso, saranno chiamate al difficile compito di rintracciare tutti coloro che, fino alla chiusura del 17 agosto, hanno frequentato le serate al Billionaire. Si tratta di circa 3mila persone, potenzialmente infette, che nel frattempo potrebbero essere andate ovunque.

In questo senso, una importante testimonianza è quella di un membro dello staff del locale in Costa Smeralda. “Noi le mascherine le abbiamo sempre messe – ha dichiarato a Repubblica – ma i clienti no. Ballavano attorno ai tavoli, si abbracciavano, bevevano dallo stesso bicchiere, sudavano, toccava rincorrerli per ricordargli di metterla”. Il ragazzo ha spiegato che tutti coloro che sono negativi ai test stanno continuando a lavorare, facendo la manutenzione. Nelle settimane scorse, quando il Governo ha chiuso le discoteche, il Billionaire ha proposto il dinner show: ogni sera cena con spettacolo musicale seduti ai tavoli del ristorante, con capienza ridotta da 700 a 350 coperti. All’ingresso, lo staff misurava la temperatura dei clienti e consegnava loro delle mascherine. Ma tutto ciò sembra essere stato inutile: “La voglia di assembramento e di divertimento dei ragazzi – ha spiegato sempre a Repubblica uno dei gestori – ha vinto”.

