Ilaria Capua: “La comunità scientifica ha fallito: la pandemia si poteva evitare”

Ilaria Capua: “La comunità scientifica ha fallito”

“La comunità scientifica ha fallito e deve fare autocritica. La pandemia da Covid non è stata un meteorite inaspettato. Era prevedibile e si poteva evitare, come io stessa, alcuni virologi “svalvolati” e persino Bill Gates avevano previsto. Mi auguro che questa emergenza serva da lezione per il futuro”: così la virologa Ilaria Capua in un’intervista al Corriere della Sera, in cui si augura di poter scongiurare l’arrivo di una seconda ondata.

“Quando si parla di ‘seconda ondata’ si fa riferimento ai ricoveri in terapia intensiva. Per evitare questo non occorrono decreti, ma un’attiva collaborazione della popolazione. È una questione di responsabilità collettiva”, ha affermato Capua, professoressa all’Università della Florida e direttore del One health center of excellence di Miami, rimasta sorpresa per la reazione alla notizia che una persona già infettata si può ammalare nuovamente.

“Sono sorpresa della sorpresa che questa notizia ha suscitato”, ha dichiarato. “Uno dei punti interrogativi che ci presenta questo virus è proprio legato alla risposta immunitaria dell’organismo umano. Ci chiediamo: gli anticorpi che quest’ultimo produce contro il virus sono protettivi contro le reinfezioni? E per quanto tempo? Non si sa. Ma del resto le reinfezioni succedono anche per altre malattie infettive. E questo getta un’ombra sull’efficacia dei vaccini”, ha spiegato Capua.

