Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – La pandemia di Coronavirus ha registrato finora oltre 23 milioni e 700 mila casi nel mondo e provocato più di 815mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Brasile: il figlio di Bolsonaro Flavio ha il Covid, asintomatico – Il figlio maggiore del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, il senatore Flavio Bolsonaro, ha annunciato di essere risultato positivo al nuovo coronavirus ma di essere asintomatico. L’ufficio del 39enne senatore ha assicurato che Flavio “si sente bene”, si è posto in autoisolamento a casa e si sta curando con la clorochina, già usata dal padre, a sua volta contagiato e grande sostenitore del farmaco anti-malaria. Flavio è il quarto membro della famiglia presidenziale a risultare positivo al virus.

Ore 06.30 – Negli Usa altri 1.132 morti e 36.368 nuovi casi – Gli Usa hanno registrato nelle ultime 24 ore altri 36.368 casi di coronavirus, per un totale di 5.773.766 infezioni dall’inizio dell’epidemia. Registrati anche altri 1.132 decessi, per un totale di 178.347 morti.

Ore 06.00 – In Francia 3.304 nuovi casi, misure restrittive a Marsiglia – La Francia ha registrato nelle ultime 24 ore altri 3.304 casi di coronavirus, contro i 1.955 del giorno precedente. Registrati 33 nuovi focolai. Le autorità regionali della Provenza-Alpi-Costa Azzurra (Sud) hanno annunciato in serata un rafforzamento delle misure a Marsiglia: introdotti l’obbligo di indossare mascherine e la chiusura di bar e ristoranti alle 23:00 in tutto il dipartimento delle Bouches-du-Rhône.



CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms, primi segni rallentamento pandemia in America. La pandemia di Covid-19 continua a diffondersi e nel mondo il bilancio complessivo ufficiale è ora di 23,694 milioni di contagi e 814.354 vittime. Ma per la prima volta dall’inizio della sua diffusione, l’Oms registra qualche segnale di rallentamento, soprattutto in America. La settimana scorsa, i nuovi casi sono stati 1,7 milioni e 39 mila i decessi, in calo rispettivamente del 5% e del 12% rispetto alla settimana precedente. Il rallentamento, segnala l’Organizzazione, riguarda tutte le regioni del mondo ad eccezione del Sud Est asiatico e del Mediterraneo orientale.

Coronavirus, ultime notizie – Russia: 4696 contagi ieri – In Russia sono stati registrati 4696 nuovi contagi da Coronavirus e 120 vittime ieri, 25 agosto. Lo riferisce l’unità di crisi Covid.

Perù sopra 600 mila casi, Argentina 350 mila – Continua ad aumentare il numero dei contagi da coronavirus nell’America Latina. Oggi il Perù ha superato la soglia di 600 mila casi mentre in Argentina, paese più grande ma finora meno colpito, sono oltre 350 mila. Nel paese andino, che conta 33 milioni di abitanti, oggi si sono registrati oltre 6.100 casi in più, portando il totale a 600.438. I decessi giornalieri sono invece in calo, 150, ma il totale è ormai giunto a 27.813. Se si tratta del terzo paese dell’America del Sud per numeri assoluti, dopo Brasile e Messico, in rapporto alla popolazione il Perù è il più colpito, nonostante le misure restrittive che prevedono limiti alle riunioni di persone e un coprifuoco da rispettare nei fine settimana. In Argentina intanto si sono superati i 7000 decessi dall’inizio della pandemia: nel paese da 45 milioni di persone i casi ad oggi sono in tutto 350.867 (8.713 nuovi nelle ultime 24 ore) e i morti 7.366, di cui 382 solo oggi.

Leggi anche: 1. Coronavirus, al via sperimentazione vaccino allo Spallanzani. Vaia: “Se tutto va bene pronto in primavera” / 2. Tasso intellettivo zero: la Sardegna preda dei rich kids che importano il Covid / 3. Hong Kong, ufficializzato il primo caso di reinfezione da Covid-19 al mondo: “Gli anticorpi svaniscono dopo pochi mesi”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Convention repubblicana, l'intervento di Melania Trump: "Basta violenza" Usa, crede che il Coronavirus sia una bufala legata al 5G, la moglie viene contagiata e muore: “Non fate come me” Usa, focolaio di Covid a un matrimonio: 56 contagiati, morta una donna