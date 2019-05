Schede Elettorali Europee 2019 | Fac Simile | Come si vota, quando si vota | Circoscrizioni | Fac simile scheda elettorale europee 2019

Schede Elettorali Europee 2019 – Si avvicinano le Elezioni Europee 2019, probabilmente le più importante e attese da vent’anni a questa parte. Come si vota? Le schede elettorali sono 5, ciascuna con un colore diverso, e ciascuna per ogni circoscrizione. Si vota domenica 26 maggio tra le ore 7 e le 23. Qui tutte le ultime notizie aggiornate. Di seguito ecco i Fac simile scheda elettorale europee 2019:

Schede Elettorali Europee 2019 | Le circoscrizioni: quali sono, quante sono e quali regioni ne fanno parte

In Italia, per le elezioni di domenica 26 maggio, il voto è suddiviso fra cinque circoscrizioni, ciascuna delle quali include una serie di regioni.

Circoscrizione 1. Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia — Scheda colore grigio

Circoscrizione 2. Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna — Scheda colore marrone

Circoscrizione 3. Toscana, Umbria, Marche Lazio — Scheda colore fucsia

Circoscrizione 4. Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria — Scheda colore arancione

Circoscrizione 5. Sicilia, Sardegna — Scheda colore rosa

La scheda grigia, marrone, fucsia, arancione, rosa sono illustrate qui sotto nei fac simile che seguono:

Schede Elettorali Europee 2019: i fac simile

Scheda Grigia (Circoscrizione 1)

Scheda Marrone (Circoscrizione 2)

Scheda Fucsia (Circoscrizione 3)

Scheda Arancione (Circoscrizione 4)

Scheda Rosa (Circoscrizione 5)

Elezioni europee 2019 come si vota | Chi vota | Quando si vota | I documenti | La tessera elettorale | Età per votare | I programmi | I candidati

Elezioni europee 2019 come si vota | Sono ormai iniziate le Elezioni europee 2019. I cittadini italiani, come i cittadini di tutti e 28 stati membri, sono chiamati alle urne, per eleggere i seggi che spettano all’Italia. Il giorno delle elezioni in Italia è domenica 26 maggio. (Qui le date di ciascuno Stato membro)

Al nostro paese spettano 73 seggi (76 dopo Brexit).

Non sai chi votare alle europee? Scoprilo rispondendo a 30 domande

Ogni stato membro ha un numero di seggi diversi, a seconda della grandezza della popolazione. Qui le informazioni dettagliate sulla legge elettorale in vigore in Italia per le europee.

Ma come si vota alle elezioni Europee?

Qui una guida utile al voto per quanto riguarda le elezioni in Italia:

Elezioni europee 2019 come si vota | Chi vota | Età per votare

Possono votare tutti i cittadini che al momento del voto abbiano compiuto 18 anni di età e siano quindi titolari del diritto di voto.

Come evitare una denuncia penale nel giorno del voto: ecco le condotte vietate

Elezioni europee 2019 come votare | Circoscrizioni elettorali

Al proprio seggio si riceve una scheda, di colore diverso a seconda della propria circoscrizione elettorale:

– grigio, per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia)

– marrone, per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna)

– rosso, per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)

– arancione, per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria)

– rosa, per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Ciascun elettore può esprimere il suo voto di lista tracciando una X nel box corrispondente alla lista scelta. Si possono allo stesso tempo esprimere anche da uno a tre voti di preferenza, per i candidati che appartengono alla lista scelta. In caso di più preferenze, queste devono essere assegnate a candidati di sesso opposto, pena l’annullamento.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati nelle righe tracciate accanto al box della lista.

Come votare per non annullare la propria scheda: gli errori da evitare

Europee 2019 | Quando si vota

Le urne sono aperte dalle 7 alle 23 di domenica 26 maggio. Ogni paese membro vota in un giorno diverso compreso tra il 23 e il 26 maggio 2019.

Lo scrutinio inizierà contemporaneamente in tutti gli Stati membri a partire dalle 23 di domenica 26 maggio, quando tutti gli stati avranno concluso le operazioni di voto.

Nello stesso giorno, election day, sono chiamati alle urne anche circa 4mila comuni italiani per il rinnovo del Consiglio comunale e per l’elezione del sindaco e i cittadini della regione Piemonte per le elezioni regionali.

Elezioni europee 2019 come si vota | I documenti

Per votare ci si può recare presso il seggio elettorale di iscrizione (qui le info). La sezione, il numero e l’indirizzo del proprio seggio sono riportati sulla tua tessera elettorale.

L’iscrizione nelle liste elettorali viene fatta d’ufficio dalle autorità competenti del tuo comune di residenza. Per esercitare il proprio diritto/dovere di voto è necessario portare con sé un documento di identità e la tessera elettorale.

Elezioni europee 2019 come votare | I programmi

In questi articoli abbiamo raccolto tutti i programmi elezioni europee 2019:

Elezioni europee 2019 come si vota | I candidati

Ogni circoscrizione elegge un diverso numero di eurodeputati, così divisi.

Circoscrizione Nord-Ovest: 20 seggi

Circoscrizione Nord-Est: 15 seggi

Circoscrizione Centro: 15 seggi

Circoscrizione Sud: 18 seggi

Circoscrizione Isole: 8 seggi

