Stasera in tv 8 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 8 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pezzi unici

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Pezzi unici, la fiction con protagonista Sergio Castellitto.

Trama: Vanni è convinto di essere vicino alla verità sulla morte di suo figlio, che sembra legata ad una partita di droga rubata . Lorenzo aveva ricominciato a drogarsi? O ha rubato la droga perché aveva bisogno di soldi? Queste domande tormentano Vanni che è costretto a farsi un doloroso esame di coscienza. Poco prima di morire Lorenzo era andato da lui supplicandolo di prestargli dei soldi: era nei guai, aveva bisogno di aiuto, ma Vanni lo aveva messo alla porta.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 arriva una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e tantissimi ospiti.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob – Quel 12 Dicembre a Milano

20:30 – Un giorno in Pretura – Un prete di campagna

21:25 – La Grande Storia – Vittime e carnefici

Questa sera su Rai 3 torna La grande storia, con la storia raccontata dal vivo attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – The nice guys

Su Rete 4 va in onda il film The nice guys, con Ryan Gosling e Russel Crowe.

Trama: Nella Los Angeles degli anni ’70, libertina, stravagante e decisamente trendy, un investigatore privato, Holland March, e un detective senza scrupoli, Jackson Healy, si alleano per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di una porno star che apparentemente non sembrerebbero correlate.

STASERA IN TV 8 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Oltre la soglia

Su Canale 5 stasera va in onda, dopo il cambio di programmazione per far posto il mercoledì sera a All Together Now, una nuova puntata della fiction con Gabriella Pession.

Trama: Emma vive in una casa famiglia da quando purtroppo ha perso entrambi i genitori. Il suo atteggiamento schivo e i suoi silenzi preoccupano lo staff di Tosca. Finchè accade una cosa molto strana: d’improvviso, una notte Emma riprende a parlare… Tosca dovrà usare tutta la sua sensibilita’ ed esperienza per aiutare Emma. Quando Di Muro cerca Tosca è perchè deve dirle qualcosa.Tosca è sempre più provata dal suo malessere. Ma quando Marica (Aurora Giovinazzo) e Tommaso (Gabriele Fiore) fuggono dall’ospedale, la ricerca dei due ragazzi diventa la priorità. Quando Tosca capisce che la ragazza non prende i farmaci da una settimana, la loro ricerca diventa una corsa contro il tempo. Intanto i due giovani sognano una fuga romantica, mentre gli alieni sono sempre più vicini.

GUIDA TV 1 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:10 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata di Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 8 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Non è l’arena, con Massimo Giletti e tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 8 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

Su Tv8 questa sera va in onda in prima tv un nuovo episodio di Bruno Barbieri – 4 Hotel, con tappa in Puglia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Book Club – Tutto può succedere Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Book Club – Tutto può succedere, con Diane Keaton e Jane Fonda.

Trama: Diane Keaton e Jane Fonda guidano un cast di superstar hollywoodiane in una commedia spensierata sulla riscoperta della sessualità. Quattro amiche che da tantissimi anni amano discutere di libri, decidono di calarsi nella lettura di uno dei fenomeni letterari del ventunesimo secolo: il famigerato romanzo erotico “Cinquanta sfumature di grigio”. Scorrere quelle pagine piccanti, sviscerarne ogni dettaglio non le lascerà affatto indifferenti ma le spingerà ad assecondare le loro più capricciose curiosità, cogliendo l’occasione per dare una svolta alla loro routine.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 8 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Sky Calcio Show (diretta)

20:40 – Bologna – Milan (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Bologna – Milan (diretta), posticipo domenicale della 15esima giornata di Serie A.

SKY UNO

20:25 – Le Kardashian Ep. 16

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 5 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie.

