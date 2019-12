Oltre la soglia, anticipazioni e trama quinta puntata dell’8 dicembre: cosa succede

Questa sera, domenica 8 dicembre, nuovo appuntamento su Canale 5 con Oltre la soglia, serie tv con protagonista Gabriella Pession giunta alla sua quinta puntata.

La fiction Oltre la soglia è un medical drama in cui la protagonista, Tosca Navarro, è il primario di un reparto molto all’avanguardia di psichiatria che si occupa di giovani problematici. La donna, pur essendo bravissima nel suo campo, ha un grande segreto. In passato, infatti, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia.

Quella di oggi è la quinta puntata di Oltre la soglia, la penultima. Vediamo insieme la trama e le anticipazioni.

Trama della quinta puntata

In questa quinta puntata vedremo l’arrivo di una nuova paziente, Emma, che vive in una casa famiglia dopo aver perso entrambi i genitori. La ragazza, molto introversa e con un atteggiamento schivo, inizia a preoccupare molto Tosca. Soprattutto da quando una notte, all’improvviso, la ragazza comincia a parlare. Sarà necessario tutto l’impegno del team e la sensibilità di Tosca per riuscire ad aiutare la giovane Emma.

Nel frattempo, continuerà il tira e molla tra la dottoressa Navarro e Di Muro. L’uomo, infatti, cercherà Tosca per rivelarle qualcosa di davvero importante. Le anticipazioni della prossima puntata di Oltre la soglia, però, non dicono di cosa si tratti. Tosca, inoltre, sarà ancora alle prese con i suoi malesseri e tornerà a vedere se stessa da ragazzina.

Due ragazzi, inoltre, proveranno a fuggire dall’ospedale. Si tratta di Marica e Tommaso, innamorati e desiderosi di mettere in pratica una fuga romantica: cosa succederà? Tosca si renderà conto che Marica, da una settimana, non prende i suoi farmaci. Trovarla prima che sia troppo tardi diventa davvero molto difficile.

L’appuntamento con la quinta puntata di Oltre la soglia è per stasera, domenica 8 dicembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

