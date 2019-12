Pezzi unici, la trama e le anticipazioni della quarta puntata in onda domenica 8 dicembre 2019

Anche nel giorno dell’Immacolata Concezione torna l’appuntamento con Pezzi Unici, la serie televisiva con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello in onda su Rai 1. Quella dell’8 dicembre 2019 è la quarta puntata della serie, partita lo scorso 17 novembre, che vede come protagonista Vanni, un uomo ossessionato dalla morte del figlio.

Pezzi Uniti racconta la storia di Vanni, un artigiano fiorentino messo in crisi dalla morte prematura del figlio. Lorenzo, finito nel vortice della droga, ha deciso di togliersi la vita seppur in circostanze sospette: il ragazzo negli ultimi tempi aveva infatti deciso di darci un taglio con quella roba e aveva persino organizzato un corso di artigianato per cinque ragazzi problematici provenienti da una casa famiglia. Vanni, con il cuore in pezzi, si prende carico del progetto del figlio e porta avanti il lavoro con quei cinque ragazzi.

Di seguito, la trama della quarta puntata di Pezzi Unici, in onda domenica 8 dicembre 2019.

Pezzi Unici, la trama della quarta puntata: dov’eravamo rimasti?

Cosa è successo nella puntata precedente di Pezzi Unic? Facendo un breve riassunto, ecco dove eravamo rimasti. Lapo ha avuto diversi problemi: ha sfogato la sua rabbia repressa su alcuni clienti della bottega, cosa che gli è costata una ramanzina da parte di Anna e Vanni. Come se non bastasse, sua madre è tornata a Firenze; ciò gli provoca una vera e propria crisi.

Vanni, poi, è costretto a chiudere la bottega per qualche giorno, a causa di alcuni controlli sull’inadeguatezza dei locali e sullo stato dei pagamenti. Oltre al lavoro, ci si mette anche sua moglie che ha deciso definitivamente di lasciarlo. Che questa decisione possa condurre a un divorzio? Nel mezzo delle sue peripezie personale, Vanni è intenzionato a scoprire la verità su suo figlio Lorenzo, arrivando a un’amara conclusione: sia Lapo che Elia hanno qualcosa da nascondere.

Nella quarta puntata di Pezzi Unici, che va in onda domenica 8 dicembre, vediamo Vanni convinto di essere sempre più vicino alla verità che si cela dietro la morte di suo figlio Lorenzo.

Vanni crede che la sua morte sia legata a una partita di droga rubata: Lorenzo voleva ricominciare a fare uso di droghe? O ha rubato il carico perché aveva bisogno di soldi?

Vanni non può chiederlo a suo figlio, perché morto, così è costretto a farsi un doloroso esame di coscienza: poco prima di morire, Lorenzo era andato da lui per chiedergli dei soldi in prestito, forse perché era nei guai e aveva bisogno dell’aiuto di suo padre.

Vanni, però, l’aveva mandato via sottovalutando il problema.

Pezzi Unici vi aspetta su Rai 1 domenica 8 dicembre 2019 in prima serata dalle 21:25.

