LE IENE SHOW ANTICIPAZIONI – Tornano Le Iene su Italia 1 con una nuova puntata della domenica, anche quella dell’Immacolata Concezione. A partire dalle 21:15, il programma vedrà al timone Giulio Golia, Matteo Viviani, Filippo Roma.

Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, domenica 8 dicembre 2019 su Italia 1.

Le Iene Show: i servizi della puntata di stasera, 8 dicembre 2019

Dalle anticipazioni trapelate sul web, questa sera la puntata de Le Iene affronterà diversi temi.

L’inviata Veronica Ruggeri tornerà sul caso Serena Mollicone con nuove interviste, provando a ricostruire le fasi giudiziarie che porteranno alla prossima udienza, prevista per il 15 gennaio 2020, dell’omicidio della ragazza di Arce.

In più, si parlerà anche della tragedia che colpì la discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (AN) un anno fa, per via dell’uso di bombolette contenenti gas urticante: cinque ragazzini e una giovane mamma persero la vita e Pablo Trincia raccoglie le testimonianze di alcuni superstiti.

Questa sera a Le Iene l’intervista al giovane cantautore calabrese Aiello, che parlerà della carriera, della musica e della vita privata.

Infine, Ismaele La Vardera racconterà quello che sembrerebbero soprusi e truffe messi in atto dai tassisti di Roma chiamati “battitori liberi”, che cercherebbero di accaparrarsi le corse più costose, facendosi pagare in nero e aumentandone il prezzo una volta arrivati a destinazione.

Dulcis in fundo lo scherzo alla conduttrice Benedetta Mazza, con il supporto di sua sorella.

Appuntamento dunque stasera, domenica 8 dicembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

