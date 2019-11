Stasera in tv 5 novembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv, martedì 5 novembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv.

Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 5 novembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 5 novembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Viva RaiPlay

20:50 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:35 – La nostra terra

Questa sera su Rai 1 va in onda, in prima tv, il film La nostra terra, diretto da Giulio Manfredonia e con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte.

Trama: Nicola Sansone è proprietario di un podere nel Sud Italia che viene confiscato dalla Stato e assegnato a una cooperativa, che però non riesce – per celati o dichiarati boicottaggi – ad avviare l’attività. Per questo viene mandato in aiuto Filippo, un uomo che da anni si dedica all’antimafia lavorando però in un ufficio del Nord e quindi visibilmente impreparato ad affrontare la questione “sul campo”. Numerosi sono gli ostacoli che Filippo incontra, e spesso deve resistere all’impulso di mollare tutto: lo trattengono il senso di sfida e le strane dinamiche di questa cooperativa di insolite persone cui inizia ad affezionarsi. In particolar modo a Cosimo, l’ex fattore del boss e a Rossana, la bella e determinata ragazza che forse ha un passato da riscattare. In un ribaltamento di ruoli, tra sabotaggi e colpi di scena, non appena le cose iniziano ad andare quasi bene, al boss Nicola Sansone vengono concessi i domiciliari. Riuscirà l’antimafia a trionfare?

Il cast completo del film

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il collegio

Questa sera su Rai 2 arriva la terza puntata de Il Collegio 4, il docu-reality con protagonisti 20 alunni di una scuola degli anni Ottanta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – That’s Amore Storie di uomini e altri animali

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 torna Bianca Berlinguer e il suo Cartabianca: l’approfondimento e il dibattito sulle principali notizie della settimana riguardanti il nostro paese e i grandi temi di politica estera. In studio tanti ospiti, tra i quali il solito Mauro Corona.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia weekend

21:25 – Una vita

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata della soap opera Una vita, giunta all’episodio numero 18 della 14esima stagione.

Trama: Casilda saluta Servante e le compagne della soffitta prima di partire con la madre. Intanto, Higinio e María organizzano la fuga. Espineira e Samuel raggiungono l’eremo e trovano Lucía intontita e mezza nuda accanto a Telmo. Samuel accusa il prete di avere approfittato della donna, ma Telmo non ricorda nulla. Dopo avere riportato a casa la ragazza, il giovane Alday la convince a non raccontare nulla per il suo bene. Espineira interroga Telmo e il sacerdote nega di avere toccato Lucía, ma non riesce a dare una spiegazione convincente. Casilda comunica a María di voler rinunciare all’eredità, e Higinio sente tutto. Per tirare su di morale Servante, Leonor decide di mettere subito in scena l’opera in suo omaggio. Ramón scopre che lo spettacolo sarà rappresentato in mezzo alla strada e proibisce a Trini di recitare. Lucía non si sente bene e sviene davanti a Celia e Felipe.

STASERA IN TV 5 NOVEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – Tg 5

20:40 – Striscina La Notizina

21:00 – Borussia Dortmund-Inter (diretta)

Su Canale 5 va in onda Borussia Dortmund-Inter, partita valida per i gironi della Uefa Champions League. I nerazzurri di Antonio Conte fanno visita ai gialloneri al Westfalenstadion.

GUIDA TV 5 NOVEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una nuova puntata ricca di servizi, inchieste e l’immancabile goliardia.

PROGRAMMI TV 5 NOVEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7, come ogni settimana, torna Giovanni Floris con DiMartedì: le notizie della settimana e i grandi temi della politica, dell’economia e della società italiana, commentati con tanti ospiti.

PROGRAMMI TV 5 NOVEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Guess My Age

21:30 – Ex

Su Tv8 questa sera va in onda il film Ex, con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Alessandro Gassman, Claudia Gerini, Flavio Insinna, Nancy Brilli.

Trama: Le storie di Sergio, psicologo divorziato, Filippo e Caterina appena separati, Luca e la moglie Loredana in fase di rottura, si intrecciano in questa commedia sugli amori finiti.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:00 – Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Un ponte per Terabithia

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Un ponte per Terabithia, con Josh Hutcherson, AnnaSophia Robb, Robert Patrick, Zooey Deschanel, Baillee Madison.

Trama: Jesse ama dipingere, ma sia i suoi familiari sia i suoi compagni di scuola lo prendono in giro. Quando conosce Leslie, i due immaginano un bosco incantato dove rifugiarsi dalla realtà.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 5 NOVEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Champions League Show (diretta)

21:00 – Borussia Dortmund-Inter (diretta)

Anche su Sky Sport Uno stasera va in onda Borussia Dortmund-Inter, partita valida per i gironi della Uefa Champions League.

SKY UNO

19:35 – X Factor Daily Ep. 13 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Langhe e Roero

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Ep. 14

Questa sera su Sky Uno va in onda in prima tv un nuovo episodio di Alessandro Borghese – 4 ristoranti.

