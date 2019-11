La nostra terra cast: attori e personaggi del film in onda stasera su Rai 1

Questa sera Rai 1 propone ai suoi telespettatori La nostra terra, film del 2014 per la regia di Giulio Manfredonia ancora mai trasmesso in tv. Si tratta di una pellicola drammatica basata su una storia vera che racconta le vicende di una cooperativa pugliese che ottiene la gestione di un podere confiscato a una famiglia mafiosa. Nonostante le diverse difficoltà e i tentativi di boicottaggio, il gruppo di ragazzi farà il possibile per mantenere il podere e gestirlo al meglio, combattendo la mafia con l’impegno e i frutti della terra.

Il film è stato presentato il 15 settembre 2014 tramite una proiezione in anteprima che si è tenuta all’Anteo spazioCinema di Milano alla presenza del critico cinematografico Gianni Canova, il fondatore di Libera Don Luigi Ciotti, l’autore delle musiche Mauro Pagani, il presidente del Gruppo Unipol Pierluigi Stefanini, l’assessore alle Politiche Sociali e Cultura della Salute del Comune di Milano Pierfrancesco Majorino e della giornalista del Corriere della Sera Alessandra Coppola.

Ma chi sono i protagonisti del film? Vediamo qui di seguito il cast al completo.

Tutto quello che c’è da sapere sul film La nostra terra

Attori e personaggi

La nostra terra cast – Il film racconta la storia di questo podere nel Sud Italia confiscato dallo Stato e assegnato a una cooperativa che però, per via di una serie di boicottaggi, non riesce ad avviare l’attività. Il podere era di proprietà di Nicola Sansone, uomo a capo di una famiglia mafiosa che aveva a sua volta espropriato il terreno, trent’anni prima, a Cosimo Bonavita.

Al fine di aiutare i ragazzi a cavarsela, in soccorso della cooperativa arriva Filippo, un uomo che da anni fa la sua parte per contrastare la mafia ma agendo da un ufficio del Nord e non “sul campo”, letteralmente. Gli ostacoli a cui va incontro Filippo saranno perciò moltissimi, ma a trattenerlo nel podere c’è il senso di sfida e le dinamiche, decisamente particolari, interne alla cooperativa; Filippo, infatti, finirà con l’affezionarsi a quel gruppo di insolite persone, come di Cosimo, ex fattore del boss, e di Rossana, una ragazza bella e determinata con un passato da riscattare.

E proprio nel ruolo di Filippo troviamo Stefano Accorsi, mentre a vestire i panni di Cosimo Bonavita è Sergio Rubini. Azzurra è invece Iaia Forte, nel ruolo di Dario troviamo Bebo Storti e a interpretare Jessica c’è Debora Caprioglio. Completano il cast di questo film Maria Rosaria Russo (Rossana), Nicola Rignanese (Valerio), Massimo Cagnina (Piero), Giovanni Calcagno (Piero), Giovanni Esposito (Frullo), Silvio Laviano (Salvo), Michel Leroy (Wuambua), Paolo De Vita (il maresciallo), Tommaso Ragno (Nicola Sansone), Gianluca Preite (appuntato Luciano).

La nostra terra va in onda martedì 5 novembre alle 21.20 su Rai 1.

