La nostra terra: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Rai 1

Grande appuntamento con il cinema quello di stasera, martedì 5 novembre 2019, su Rai 1: a partire dalle 21:35 andrà infatti in onda il film La nostra terra, uscito nelle sale cinematografiche nel settembre 2014 e ispirato a una storia vera.

La pellicola è stata diretta da Giulio Manfredonia e vanta, nel cast, la presenza di attori come Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte e altri grandi volti del cinema nostrano. Al centro della narrazione, la storia di una cooperativa che ottiene, grazie alla legge Pio La Torre, la gestione di un podere del Sud confiscato alla mafia.

In attesa della messa in onda, vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer ufficiale alle informazioni su dove vederlo anche in streaming.

La nostra terra: la trama del film

Il film è ambientato in Puglia, dove nel 1967 Cosimo Bonavita, un uomo che gestisce un podere, è costretto a vendere la sua proprietà ai mafiosi della famiglia Sansone. Quando però, nel 1998, il capo-famiglia Nicola Sansone viene arrestato per reati di mafia e il podere confiscato, Cosimo – legato fortemente alle sue origini – vi rimane a lavorare abusivamente.

Il podere, grazie alla legge Pio La Torre, viene assegnato a una cooperativa. Dopo un inizio disastroso, anche a causa di alcuni boicottaggi (che, secondo tutti gli indizi, provengono dai mafiosi del luogo), in aiuto dei ragazzi della cooperativa (Salvo e Rossana) arriverà un giovane del Nord, molto competente per quello che riguarda leggi e regolamenti. Filippo, però, è un uomo da scrivania, molto preparato ma non troppo coraggioso: quando dovrà aiutare Salvo e Rossana a gestire praticamente la terra, arriveranno i problemi.

Inoltre, Filippo dovrà avere a che fare con Cosimo, che continua a imporre la sua presenza nel podere a cui tanto tiene. Al punto che tra i due inizierà un confronto/scontro tra burocrazia e senso della vita, in cui entrambi dovranno scendere a compromessi. E quando tutto sembrerà volgere al meglio, arriverà il colpo di scena: il boss Sansone otterrà i domiciliari. Che ne sarà del podere? E della cooperativa?

La nostra terra: il cast completo

Nel cast del film, come già anticipato, ci sono molti volti noti del cinema italiano: da Stefano Accorsi a Sergio Rubini. Accanto a loro, interpreti meno noti che però hanno dato vita a un’interpretazione molto apprezzata dalla critica.

Ecco il cast completo de La nostra terra. Accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nella pellicola:

Stefano Accorsi – Filippo

Sergio Rubini – Cosimo

Iaia Forte – Azzurra

Bebo Storti – Dario

Debora Caprioglio – Jessica

Maria Rosaria Russo – Rossana

Nicola Rignanese – Valerio

Massimo Cagnina – Piero

Giovanni Calcagno – Piero

Giovanni Esposito – Frullo

Silvio Laviano – Salvo

Michel Leroy – Wuambua

Paolo De Vita – il maresciallo

Tommaso Ragno – Nicola Sansone

Gianluca Preite – Appuntato Luciano

La nostra terra: il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film con Stefano Accorsi, in onda stasera su Rai 1:

La nostra terra: dove vedere il film in tv e in streaming

Il film La nostra terra va in onda, come già anticipato, su Rai 1. L’appuntamento è per martedì 5 novembre 2019 a partire dalle 21:35. Come vederlo? Basta andare al canale 1 (o 501 per l’HD) del digitale terrestre, oppure sul canale 101 del vostro decoder se siete clienti Sky.

Se non riuscite a vederlo in diretta tv su Rai 1, non disperate. È possibile infatti seguire il film La nostra terra anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Vi basterà registrarvi (è gratis) e potrete poi vedere la pellicola sul vostro tablet, smartphone o pc. E anche on demand nei giorni successivi alla messa in onda.

Come vedere Rai 1 in streaming e in diretta tv