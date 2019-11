DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 novembre, su La7

Si ripresenta il solito duello tra talk show del martedì sera: anche oggi, 5 novembre 2019, DiMartedì su La7 è pronto a lanciare il guanto di sfida a Cartabianca, su Rai 3: le anticipazioni del programma di Giovanni Floris, in onda come sempre a partire dalle 21:15, prevedono in studio una serie di ospiti molto importanti.

Come ogni settimana, al centro della trasmissione ci saranno i temi principali che hanno riguardato il nostro paese: dalla cronaca alla politica, dall’economia alla società, con uno sguardo anche agli esteri. Argomenti ricorrenti del programma sono però anche l’arte, il costume, il fisco e le pensioni.

Quella in onda stasera sarà la nona puntata della stagione: vediamo insieme le anticipazioni e gli ospiti.

DiMartedì anticipazioni: gli ospiti di stasera 5 novembre

La puntata di questa sera, la nona, di DiMartedì affronterà – come al solito – tante tematiche care alla nostra nazione. La trasmissione condotta da Giovanni Floris questo 5 novembre proporrà interviste a personagi noti del mondo della politica e dell’economia.

In genere, lo studio di Floris fa spazio a ospiti come Ilaria D’Amico, Concita De Gregorio il direttore di Libero, Pietro Senaldi, il direttore Il Giornale, Alessandro Sallusti,il direttore de L’Espresso Marco Damilano.

Tema della serata sarà sicuramente la Legge di Bilancio 2020, un argomento molto discusso in questi giorni. Il DDL Bilancio è approdato in Senato ed è stato diffuso il testo contenente i provvedimenti previsti. Di particolare interesse sarà il tema del Green New Deal e delle “tasse verdi”.

Gli ospiti di stasera

Gli ospiti saranno annunciati dopo le 18.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 10 settembre 2019.

Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.