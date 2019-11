Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 5 novembre 2019 su Rai 3

Si rinnova anche questa settimana la sfida del martedì sera con Rai 3 pronto a dare battaglia a La 7 con Cartabianca: il programma condotto da Bianca Berlinguer torna infatti alle 21:20, come di consueto, e le anticipazioni raccontano di un parterre di ospiti molto ricco e interessante.

Ancora una volta, dunque, negli studi di Rai 3, si discuterà dei principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, passando per le notizie di società ed economia. Sempre con un taglio critico e pluralità di opinioni.

Riuscirà stasera Cartabianca a battere negli ascolti tv il suo principale competitor, ovvero Dimartedì su La 7?

Vediamo intanto quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca.

Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 5 novembre

Nella puntata di stasera, 5 novembre 2019, ci sarà sicuramente molto spazio per la clamorosa decisione, notificata il 4 novembre, di AncelorMittal di ritirarsi dall’accordo sull’ex Ilva: con i suoi ospiti, Bianca Berlinguer cercherà di ricostruire i motivi che hanno portato alla scelta della multinazionale indiana.

Il sindacalista dei lavoratori Ilva a TPI: “O è un bluff in grande stile o sapevano dall’inizio di volersi ritirare”

Si parlerà poi dell’ultimo caso di cronaca che ha riguardato il nostro paese, proprio stamattina: l’esplosione in una cascina in provincia di Alessandria, dolosa, che ha portato alla morte di tre vigili del fuoco.

Secondo le anticipazioni di Cartabianca, inoltre, nella puntata di stasera troverà spazio anche il tema del razzismo, tornato prepotentemente d’attualità a causa di due fatti separati: da un lato, l’istituzione di una Commissione straordinaria in Senato contro l’odio razziale, voluta fortemente da Liliana Segre e che ha visto la clamorosa e criticata astensione dei partiti di centrodestra; dall’altro, il caso Mario Balotelli, fischiato e preso di mira dai cori razzisti di una parte della tifoseria del Verona nella partita giocata domenica dal suo Brescia, al punto da calciare il pallone contro gli spalti e minacciare di abbandonare il campo.

Balotelli, Liliana Segre: benvenuti nell’Italia razzista e negazionista. Che oggi è maggioranza

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione, a partire dalle 21,20.

Cartabianca, le anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Questa sera a Cartabianca ci saranno Giorgia Meloni, presidente Fratelli d’Italia, Antonio Misiani il viceministro dell’economia e delle finanze – Partito Democratico, Luigi Marattin di Italia Viva, Corrado Augias giornalista e scrittore, Nicola Porro il vicedirettore del Giornale e conduttore di Quarta Repubblica.

E ancora vedremo il direttore di Radio Capital Massimo Giannini, il direttore de La Verità e Panorama

Maurizio Belpietro, Andrea Scanzi de Il Fatto Quotidiano e l’alpinista e scrittore Mauro Corona.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 5 novembre 2019 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.