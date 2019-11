Esplosione a Quargnento, Alessandria: morti due vigili del fuoco

Due vigili del fuoco morti e uno disperso: è il bilancio dell’esplosione di un edificio avvenuta oggi, 5 novembre, nella notte, a Quargnento, piccolo comune in provincia di Alessandria. Altri due pompieri e un carabiniere sono rimasti feriti.

Come ricostruito dai carabinieri la deflagrazione, avvenuta intorno alle ore 2, si è verificata in una porzione disabitata di una cascina. Oltre ai soccorritori non ci sono altre persone coinvolte. I tre feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria e di Asti. Sono stati ricoverati dal 118 in codice rosso.

“Esplosione intorno alle 2 in un edificio disabitato. Coinvolta la squadra intervenuta, due vigili del fuoco deceduti, un terzo disperso. Feriti gli altri due componenti e un carabiniere. Intervento in corso”, è il messaggio pubblicato sull’account Twitter ufficiale dei pompieri a circa tre ore dall’esplosione.

Le ricerche del pompiere disperso dono proseguite per diverse ore. Intorno alle ore 8 dall’account ufficiale sono state diffuse immagini di vigili del fuoco al lavoro con una ruspa tra le macerie della palazzina esplosa.

La ricostruzione: ipotesi dolo

A poche ore dall’esplosione non ancora è del tutto chiara la dinamica.

Secondo una prima versione ci sarebbe stata una doppia deflagrazione, mentre secondo fonti investigative i vigili del fuoco sarebbero intervenuti per un principio di incendio e una volta arrivati alla cascina sarebbero stati travolti dall’esplosione.

L’esplosione, come riferito da fonti del Comando provinciale dei Carabinieri, potrebbe anche essere di origine dolosa.

Quargnento è un paese di poco più di mille abitanti nella piana di Alessandria, al confine con le colline del Monferrato. Si tratta di una zona agricola dove sono presenti numerose cascine.

