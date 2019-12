Stasera in tv 4 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Fratelli unici

Questa sera su Rai 1 va in onda Fratelli unici, commedia italiana del 2014 con Raoul Bova, Luca Argentero e Carolina Crescentini.

Trama: Pietro è il fratello di Francesco e per colpa di un incidente se lo è dimenticato. Francesco è il fratello di Pietro e per colpa dell’incidente è costretto a ricordarsene. Un uomo affermato che non sa più come si ama, un eterno ragazzino che non ha mai amato. Hanno passato tutta la vita a desiderare di essere figli unici e ora sono obbligati a riscoprirsi fratelli. E forse a scoprire l’amore.

Il cast di Fratelli unici

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Volevo fare la rockstar

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata della fiction Volevo fare la rockstar, con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston.

Le anticipazioni dell’ultima puntata

Valentina Santandrea, la blogger di Volevo fare la rockstar: l’intervista esclusiva a TPI

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, condotto come sempre da Federica Sciarelli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – #CR4 La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda la seconda puntata dello show di Piero Chiambretti, che questa volta arriva in prima serata per condurre una trasmissione tutta dedicata alle donne.

STASERA IN TV 4 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – All together now

Su Canale 5 stasera torna All together now, il programma condotto da Michelle Hunziker dove un gruppo di aspiranti cantanti sale sul palco per esibirsi di fronte ad una giuria di cento giurati composta da artisti ed esperti di musica guidati da J-Ax. Ogni concorrente canta per novanta secondi un brano. Dopo trenta secondi di esecuzione, i giudici che lo vogliono votare devono alzarsi e cantare con lui. Il punteggio equivale al numero di giudici che si sono alzati entro un minuto. Il vincitore si aggiudichera’ un montepremi di 50.000 euro.

GUIDA TV 4 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:30 – C.S.I. Miami

21:20 – Oblivion

Su Italia 1 questa sera il film Oblivion, con protagonisti Tom Cruise, Andrea Riseborough e Melissa Leo.

Trama: Nel 2077, dopo alcune decine d’anni di una guerra che ha reso la Terra un pianeta arido e devastato, il veterano Jack (Tom Cruise) è uno degli ultimi sopravvissuti. Riparatore di droni, Jack ha il compito di recuperare dalla superficie terrestre le ultime risorse vitali e ha quasi portato a termine la sua missione prima di abbandonare definitivamente il pianeta. Un giorno, però, vicino a lui precipita l’astronave su cui viaggia una misteriosa donna (Olga Kurylenko) e dal loro incontro scaturisce una serie di eventi che costringono Jack a rivedere la sua visione del mondo e ad affrontare pericoli che non aveva previsto per la salvezza dell’intera umanita’.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 4 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

0:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide Storie di Uomini e di Mondi – Kashoggi, cronaca di un delitto

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Atlantide, con Andrea Purgatori che racconta l’omicidio del giornalista e scrittore saudita del 2 ottobre 2018.

PROGRAMMI TV 4 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 63 Prima TV

21:30 – X Factor 2019 Live 6

Su Tv8 questa sera va in onda la replica del sesto Live di X Factor 2019, andato in onda in prima tv giovedì scorso su Sky Uno.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Last Witch Hunter – L’ultimo cacciatore di streghe, con Vin Diesel e Rose Leslie.

Trama: Eserciti di cacciatori di streghe combatterono in tutto il mondo per secoli contro il loro nemico disumano fino a quando Kaulder (Vin Diesel), un valoroso guerriero, riuscì a uccidere l’onnipotente Regina delle streghe, decimando i suoi seguaci. Poco prima di morire però, la Regina gli lanciò una maledizione, condannandolo alla sua stessa immortalità e separandolo per sempre dall’amata moglie e figlia. Oggi, Kaulder è l’ultimo della sua stirpe, e per secoli ha dato la caccia alle streghe, consumandosi nel desiderio di poter riabbracciare i suoi cari perduti da tempo. Tuttavia, all’insaputa di Kaulder, la Regina delle streghe è tornata in vita e cerca vendetta nei confronti del suo assassino, dando così inizio a un’epica battaglia nella quale è in gioco la sopravvivenza della razza umana.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 4 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Premier Live (diretta)

20:20 – Diretta Gol Premier League (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la diretta goal della Premiere League.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

21:15 – MasterChef USA Ep. 19 Prima TV

Questa sera su Sky Uno arriva una nuova puntata di Masterchef USA.

