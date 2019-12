Fratelli Unici, la trama e il finale del film con Raoul Bova e Luca Argentero

Fratelli Unici è il film commedia con protagonista un insolito (e inedito) duo: Raoul Bova interpreta il fratello romantico Pietro, mentre Luca Argentero interpreta il fratello mai cresciuto, il playboy che non crede nell’amore.

Il film è diretto da Alessio Maria Federici, che aveva già collaborato con Argentero nel film Lezioni di cioccolato 2.

Fratelli Unici ha ottenuto un noto successo al cinema ed è stato nominato ai Ciak d’oro per la migliore canzone originale.

Ma di cosa parla la storia? Qual è la trama?

Tutto sul film Fratelli Unici: trama, cast e streaming

Fratelli Unici, la trama del film

Pietro e Francesco sono fratelli, ma non hanno una bella considerazione l’uno dell’altro: entrambi, infatti, vorrebbero essere figli unici.

Pietro è un medico dalla carriera affermata ma con un matrimonio sgretolato alle spalle. Giulia, la sua ex moglie, è pronta a risposarsi.

Francesco invece è un eterno Peter Pan, un latin lover che non crede nell’amore e nella vita fa lo stuntman.

In seguito a un incidente, Pietro perde la memoria e non ricorda nulla della sua vita precedente, è come un bambino con un cervello bloccato all’età di 4 anni. Oltre a non ricordare chi o cosa fa nella vita, dimenticando quindi anche le persone care, Pietro non sa neanche utilizzare le cose più comuni (come il bidet per esempio o il tablet).

La sua ex moglie non vuole saperne di lui, sta per risposarsi con Gustavo e non vuole problemi, così è Francesco a doversi occupare del fratello e lo porta a vivere con sé, comportandosi per la prima volta come un fratello maggiore.

La convivenza tra i due fratelli si preannuncia una grande sfida, perché per tanto tempo hanno deciso d’ignorarsi fingendo di essere figli unici. Di fatto, vivere sotto lo stesso tetto sarà una dura sfida, e tutte le disavventure avverranno sotto l’occhio attento di Sofia, la bella vicina di casa di Francesco che giudicherà troppo severo e superficiale il suo approccio da uomo alfa nei confronti di Pietro.

Sofia crede nell’amore, un sentimento dirompente, mentre Francesco non ci crede: per lui non esiste.

Fratelli Unici, come finisce il film

Un giorno, Pietro esce di casa e incrocia lo sguardo di una donna che gli fa battere il cuore senza sapere perché. E molto presto Pietro imparerà che la testa può anche dimenticare, ma il cuore no, certe cose le sa e basta. Quella donna è Giulia, la sua ex moglie.

Quando lo racconta a Francesco, il fratello cerca di fargli dimenticare la ex presentandogli altre donne, ma Pietro non ne vuole sapere, continua a pensare a lei.

Questo fa avvicinare molto Francesco e Sofia e i due finiranno a letto insieme. Con l’aiuto di Stella, figlia di Giulia, Pietro tenterà di riconquistare la donna.

Fratelli Unici va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 4 dicembre 2019, alle ore 21.25.