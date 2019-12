Fratelli Unici, il film: trama, cast e streaming

Fratelli Unici è una commedia arrivata nelle sale cinematografiche il 2014 e che vede come protagonisti Raoul Bova e Luca Argentero.

All’uscita in sala, il film ha ottenuto un ottimo successo al botteghino: soltanto nella prima settimana, Fratelli Unici ha incassato 853mila euro; inoltre il film è stato anche nominato al Ciak d’oro per la miglior canzone originale (Cosa c’è di Paolo Buonvino, Malika Ayane e Marco Guazzone).

Ma qual è la trama di Fratelli Unici? E chi vediamo nel cast? E, ancora, dov’è possibile vederlo? In tv o in streaming?

Fratelli Unici, la trama

Fratelli Unici racconta la storia di due fratelli, Pietro e Francesco. Il primo, un uomo d’affari affermato, in seguito a un incidente non ricorda più nulla della sua vita, mentre il secondo fratello è un eterno Peter Pan che non è mai stato innamorato.

Uniti da un legame di sangue, Pietro e Francesco per tutta la vita hanno sempre desiderato di essere figli unici.

In seguito all’incidente, Pietro deve recuperare la memoria e la sua ex moglie, Giulia, è pronta a risposarsi e non vuole averlo tra i piedi.

Così è Francesco a doversi occupare di lui e, per la prima volta, è costretto a comportarsi da adulto. La sua vicina di casa, la bella Sofia, è costretta ad assistere ai tragici sipari tra fratelli ed è irritata dal modo superficiale con cui Francesco tratta Pietro.

Quando poi Pietro un giorno esce di casa e s’imbatte in un paio d’occhi perdendo la testa, s’inizierà a capire che forse la testa può anche perdere la memoria, ma il cuore non dimentica mai chi si è amato veramente.

La trama e il finale di Fratelli Unici

Fratelli Unici, il cast

Nel cast vediamo un simpatico duo all’azione. Raoul Bova e Luca Argentero, due volti amatissimi del cinema italiano che si rubano la scena a vicenda nel film Fratelli Unici. Bova interpreta Pietro, il fratello dalla carriera sfavillante, mentre Argentero è il fratello sognatore, l’eterno Peter Pan che non crede nell’amore.

Al loro fianco ci sarà Carolina Crescentini che interpreta Giulia (l’ex moglie di Pietro), Miriam Leone invece interpreta Sofia.

Potrebbero interessarti CR4 – La repubblica delle donne 2019, le anticipazioni della seconda puntata su Rete 4 All Together Now ritorna, le anticipazioni della prima puntata in onda il 4 dicembre All Together Now, i giudici della seconda edizione in onda dal 4 dicembre

E poi nel cast vediamo Sergio Assisi che interpreta Gustavo, Eleonora Gaggero, Massimo De Lorenzo, Michela Andreozzi, Augusto Zucchi e Vanni Bramati.

Fratelli Unici, dove vedere in tv e in streaming

Il film Fratelli Unici viene proposto in prima serata su Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini manda in onda la commedia mercoledì 4 dicembre 2019 in prima serata, dalle ore 21:25. Chi vuole seguire il film in diretta tv può sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, mentre chi vuole seguirlo in HD può selezionare il tasto 501 del telecomando.

Chi vuole invece guardare il film in streaming può seguirlo in diretta accedendo alla piattaforma RaiPlay.