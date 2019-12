Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della sesta e ultima puntata del 4 dicembre su Rai 2

Questa sera va in onda la sesta e ultima puntata di Volevo fare la rockstar, fiction di Rai 2 ispirata al blog di Valentina Santandrea: la scrittrice, intervistata da TPI, ha raccontato i retroscena che hanno portato la sua storia sul piccolo schermo.

La fiction vede come protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, una giovane ragazza madre che si riscopre incinta di due gemelle e che conversa comunque un grande sogno nel cassetto: quella di fare la rockstar. Per crescere le sue bambine, Olivia ha dovuto mettere in pausa la sua vita ma il sogno non è mai morto e cerca in tutti i modi di riscattarsi.

La sesta e ultima puntata di Volevo fare la rockstar corrisponde agli episodi undici e dodici. Di seguito, la trama e le anticipazioni del finale della serie in onda il 4 dicembre 2019 su Rai 2.

Volevo fare la rockstar, la trama dell’ultima puntata

Nel primo episodio della sesta e ultima puntata di Volevo fare la rockstar, intitolato Confusione, prosegue l’aria di tensione tra Olivia e suo fratello Eros, mentre le figlie Emma e Viola si convincono che don Fulvio sia il loro padre. Le gemelle diranno questa cosa ad alta voce davanti al Vescovo la sera dell’inaugurazione del nuovo supermercato a km 0 di Francesco.

È in quell’occasione che l’uomo conosce Vittorio e subito scatta un po’ di gelosia. Solo più tardi Francesco scoprirà essere il vero padre delle bambine: a dirglielo è don Fulvio e non Olivia, cosa che lo porta ad arrabbiarsi molto e a chiedere alla donna di non farsi più vedere.

Nella stessa sera Antonio farà una proposta ad Eros: scappare insieme all’estero. Eros accetterà, ma poco dopo verrà a sapere che Vanessa è incinta. Sapendo di non poter fare questo alla sua amica, rinuncerà al suo viaggio, avvertendolo che se lo farà lui lo andranno a cercare. Olivia, distrutta per la reazione di Francesco, tornerà a casa affranta e deciderà una volta per tutte di rivelare alle bambine che Vittorio è il loro vero padre.

Nel secondo episodio, invece, intitolato La tribù, Caterina e Viola, una volta ricevuta la notizia da parte di Olivia, non sembrano reagire con particolare entusiasmo. Vittorio, al contrario, è deciso a voler organizzare una giornata a casa della madre Nice per conoscere meglio le gemelle. Queste sono preoccupate per Francesco, che trovano privo di sensi sui gradini di casa sua dopo una serata a bere, da cui è uscito con una ferita al ginocchio.

Quando Alessia dirà ad Eros di essere a conoscenza della sua omosessualità. Eros è nel panico e, andando dalla sua rifornitrice, accetterà l’incarico di far entrare della droga dal confine: nel farlo, però, penserà a Martina e deciderà di nascondere la droga. A salvarlo dalla situazione sarà Nadja, con la pistola di nonno Primo.

Olivia, intanto, ascolterà per caso una telefonata di Vittorio alla sua compagna in Inghilterra: l’uomo le dice di avere un piano per spillare dei soldi alla madre. La protagonista si rende conto che non sarà mai affidabile e, quando lui le propone di fare a metà, lei gli chiederà di sparire una volta per tutte dalla sua vita.

Eros fa coming out con Olivia, che lo rimprovererà per non averlo fatto prima. La famiglia, quindi, si ritroverà davanti ad un falò per allontanare i cattivi pensieri.

Appuntamento dunque su Rai 2 con l’ultima puntata della serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 4 dicembre 2019 in prima serata dalle 21.20.