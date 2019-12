Fratelli unici cast: attori e personaggi del film in onda stasera su Rai 1

FRATELLI UNICI CAST – Questa sera, mercoledì 4 dicembre 2019, Rai 1 propone ai suoi telespettatori una divertente e spensierata commedia del 2014 per la regia di Alessio Maria Federici, Fratelli unici. La pellicola,che racconta la storia di due fratelli molto diversi e distanti tra loro che si ritroveranno a condividere la stessa casa per uno scherzo (neanche troppo simpatico) del destino, rappresenta la prima collaborazione su un set cinematografico tra Raoul Bova e Luca Argentero.

Ma chi fa parte del resto del cast? Vediamo tutti i dettagli sui protagonisti del film.

Il cast: attori e personaggi del film Fratelli unici

Come già anticipato i due protagonisti del film, nei panni dei fratelli Pietro e Francesco, ci sono i tanto amati dal pubblico femminile Raoul Bova e Luca Argentero. Ma la pellicola vede anche due bellissime attrici, Carolina Crescentini (nei panni della ex moglie di Pietro, Giulia) e Miriam Leone (che interpreta Sofia, la bellissima vicina di casa di Francesco).

Qui di seguito il resto del cast al completo:

Giusy Buscemi – Agata

Sergio Assisi – Gustavo

Massimo De Lorenzo – Il primario medico

Michela Andreozzi – Il giudice tutelare

Augusto Zucchi – Il regista

Eleonora Gaggero – Stella

Vanni Bramati – Il piantone

Fratelli unici cast: dove vedere il film in tv e streaming

È possibile vedere Fratelli unici in tv in chiaro (gratuitamente) su Rai 1, disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e al tasto 501 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 101 del decoder.

Se non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.