Stasera in tv 3 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 3 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 3 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo

Questa sera su Rai 1 va in onda Don Matteo, la popolare fiction con protagonista Terence Hill nei panni di un sacerdote.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di Pechino Express, il talent che vede le coppie in gara attraversare l’Oriente.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 3 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscina La Notizia

21:00 – Cinquanta sfumature di nero

Su Canale 5 stasera va in onda Cinquanta sfumature di nero, film sequel di Cinquanta sfumature di grigio, con Jamie Dornan e Tyler Hoechlin.

Trama: Nel secondo capitolo, Christian Grey cerca di persuadere Ana Steele a tornare nella sua vita: lei accetta ma, questa volta, alle sue condizioni. I due iniziano cosi’ a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI

21:21 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene, con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

PROGRAMMI TV 3 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma DiMartedì.

PROGRAMMI TV 3 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Codice Unlocked

Su Tv8 questa sera spazio al film La tata dei desideri.

Trama: Noomi Rapace, Orlando Bloom e Michael Douglas in un teso spy-action. Alice, agente esperta negli interrogatori, mette sotto torchio un terrorista ma commette un pericoloso passo falso.

Il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Ted Bundy – Fascino criminale

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Ted Bundy – Fascino criminale, con Zac Efron e Lily Collins.

Trama: Zac Efron nella biografia di uno dei più famosi serial killer di sempre. La storia dello psicopatico pluriomicida americano Ted Bundy viene raccontata dal punto di vista di Liz (Lily Collins), la donna che visse per anni al fianco dell’assassino, ignara delle sue gesta efferate. Persino dopo l’arresto, Liz continuò a credere all’innocenza di Ted prima di arrendersi all’evidenza delle prove. Modi da gentiluomo, personalità ambigua e carismatica, Bundy usava il suo potere di seduzione per attrarre le vittime, rendendosi colpevole di oltre 30 stupri e omicidi negli anni 70.

SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 22

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 17

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia

Su Sky Uno va in onda una puntata di 4 Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

