Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 3 marzo 2020

Questa sera, martedì 3 marzo 2020, in prima serata su Rete 4 va in onda Fuori dal coro, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti ospiti.

Ma di cosa si parlerà stasera a Fuori dal coro? Quali saranno gli ospiti di Mario Giordano? Vediamo qui di seguito le anticipazioni.

Fuori dal coro va in onda martedì 3 marzo in prima serata su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Fuori dal coro: le anticipazioni e gli ospiti di stasera

Stasera sarà ospite di Mario Giordano la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, con la quale il giornalista affronterà le tematiche di più stretta attualità: la discussione partirà dal coronavirus e dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19 attuate da governo e Regioni per poi arrivare fino allo scontro tra maggioranza e opposizione. In questi ultimi giorni in particolare il centrodestra sta chiedendo di tornare al più presto al voto.

Successivamente il giornalista tornerà a parlare della gestione immobiliare, giudicata come fallimentare, dell’Inps, mentre Rita Dalla Chiesa affronterà il tema delle pensioni e dei vari casi di denuncia di cui si è parlato nelle scorse puntate della trasmissione di Giordano. In ultimo si parlerà di Nutriscore, il sistema di etichettatura elaborato da alcuni ricercatori francesi che penalizzerebbe molti alimenti della produzione italiana e alla base della “Dieta Mediterranea”. In studio anche Gianfranco Vissani per discutere delle nuove regole europee sull’obbligo di indicazione della provenienza delle materie prime sulle etichette per prodotti come pasta, riso, derivati del pomodoro e latticini.

Fuori dal coro: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv Fuori dal coro? Il programma viene trasmesso stasera – martedì 3 marzo 2020 – su Rete 4 a partire dalle 21.25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma la pellicola è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rete 4.

