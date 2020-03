Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 3 marzo 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 3 marzo

Stasera, 3 marzo 2020, nello studio di Bianca Berlinguer si tornerà a parlare di coronavirus. In Italia sono ormai più di duemila i contagi da Covid-19 e l’emergenza sembra salire di livello giorno dopo giorno. Il governo e le Regioni hanno preso una serie di misure per contrastarla, ma sta funzionando davvero?

A preoccupare in questi ultimi giorni, peraltro, non è tanto il virus in sé per sé quanto più le conseguenze che questa emergenza, con le zone rosse, le chiusure dei luoghi pubblici e i vari divieti imposti, sta portando all’economia del Paese. Questo il focus principale, con la conduttrice che discuterà i vari argomenti, come sempre, con i diversi ospiti.

Gli ospiti di questa sera

Articolo in aggiornamento.

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 3 marzo 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Potrebbero interessarti Striscia la Notizia, le Veline 2020: chi sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 3 marzo 2020 su La7 Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 3 marzo 2020

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.