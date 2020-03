DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 3 marzo, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 3 marzo 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica, oltre che affrontare questioni attinenti al costume e alla società. Ampio spazio nella puntata di oggi, inoltre, all’emergenza Coronavirus. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 3 marzo

Uno dei principali argomenti di discussione questa sera sarà l’emergenza Coronavirus: il nostro Paese sta infatti affrontando una situazione inimmaginabile anche solo fino a poche settimane fa. I contagi si diffondono in tutte le regioni. Sono oltre 90mila i contagi in tutto il mondo, tanto che si pensa addirittura a un possibile rinvio delle Olimpiadi di Tokyo previste per questa estate.

Nel nostro Paese l’attenzione è massima, soprattutto per le persone anziane e quindi più esposte a un potenziale pericolo: si registra tuttavia una prima frenata, con un calo dei contagi e un aumento delle persone guarite. Secondo l’ultimo dato diffuso dalla Protezione Civile, le persone affette da Covid-19 nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia sono 2.036. Di queste, 52 sono decedute, mentre 149 sono guarite. Attualmente, quindi, sono 1.835 i contagiati dal virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre. Il governo ha varato delle misure per contenere l’emergenza, dividendo di fatto l’italia in tre aree. All’estero, però, molti nostri concittadini stanno avendo serie difficoltà e in alcuni casi addirittura stanno subendo episodi di razzismo.

Molte Regioni e comuni, intanto, hanno deciso di annullare manifestazioni e concerti o di chiudere le scuole per prevenire l’ipotesi di contagio. Ben cinque partite dello scorso turno di Serie A, inoltre, sono state rinviate a maggio. Quali le conseguenze anche sul piano economico per il nostro Paese? Delle ultime notizie sul Coronavirus si parlerà ampiamente nella puntata di oggi di DiMartedì, in onda dalle 21.15 su La7. In studio con Giovanni Floris esperti, medici, opinionisti, giornalisti e inviati. Spazio poi come sempre alla politica, all’economia e a tutte le notizie di attualità. La trasmissione di La7 tratta come sempre anche altri temi come il fisco, l’arte e le pensioni. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi.

Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di stasera, 3 marzo, con ospiti, giornalisti, politici ed opinionisti. Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Appuntamento dunque stasera, 3 marzo, in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di stasera.

Gli ospiti di stasera

Notizia in aggiornamento

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.