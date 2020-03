Coronavirus in Italia: tutte le ultime notizie

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Continua l’emergenza Coronavirus in Italia e in particolare nelle regioni del Nord, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto su tutte. Secondo l’ultimo dato diffuso dalla Protezione Civile, le persone affette da Covid-19 nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia sono 2.036. Di queste, 52 sono decedute, mentre 149 sono guarite. Attualmente, quindi, sono 1.835 i contagiati dal virus che si è diffuso in Cina agli inizi di dicembre. Secondo il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli circa la metà delle persone contagiate è asintomatica e non necessita di cure ospedaliere. Le Regioni coinvolte sono 15, più la provincia autonoma di Bolzano, mentre i tamponi effettuati dall’inizio dell’epidemia sono stati 23.345. Qui tutte le informazioni sul Coronavirus nel mondo. Di seguito, invece, tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia in tempo reale:

Ore 7,00 – Papa Francesco si è sottoposto al tampone – Anche Papa Francesco si sarebbe sottoposto al tampone per la ricerca del nuovo Coronavirus, che, però, sarebbe fortunatamente risultato negativo. Lo rivela Il Messaggero, secondo cui il Pontefice si sarebbe sottoposto al tampone per precauzione. Il Papa argentino, infatti, nei giorni scorsi ha accusato un forte raffreddore, che l’ha costretto anche ad annullare alcuni impegni. Nel corso dell’Angelus di domenica scorsa, inoltre, il Papa è apparso affaticato ed è stato costretto a interrompere la recita in più di un’occasione a causa della tosse. Intanto, secondo quanto ricostruito, anche il Vaticano si sta attrezzando per fronteggiare l’emergenza fornendo ai dipendenti che si trovano a contatto con il pubblico guanti e mascherine.

Coronavirus, video-reportage tra i comuni in quarantena

