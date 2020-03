Coronavirus ultime notizie: per errore dimessa paziente positiva in Texas

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – In Cina sono 125 i nuovi casi di contagio da coronavirus: si tratta del numero di casi più basso dal 21 gennaio scorso. Altre 31 persone sono morte, tutte nella provincia dello Hubei, portando il totale delle vittime a 2.943 nel Paese. Altri 476 casi sono stati registrati in Corea del Sud, portando il totale dei contagi nel Paese a 4.688. Negli Usa il numero dei contagi è salito ad almeno 102, mentre le vittime sono 6 secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). In 48 casi si tratta di persone contagiate all’estero e rimpatriate. In Iran, che conta 1.501 casi, compresi 66 decessi, è arrivato il team di esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per aiutare il Paese a contrastare l’epidemia. Qui tutte le ultime notizie sul Coronavirus dall’Italia.

Ore 7,20 – Per errore dimessa paziente positiva in Texas. Il governatore del Texas, Greg Abbott è insorto contro i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) per aver dimesso una pazienta alla fine risultata positiva al test del coronavirus. Si tratta di una donna che era stata evacuata da Wuhan, in Cina, e trasportata nella base aerea di Lackland a San Antonio. “Sembra essere un caso di negligenza il fatto di aver consentito a questa persona di lasciare il Texas Center for Infectious Diseases”, ha dichiarato Abbott durante una conferenza stampa. Con l’aumentare dei casi, i Cdc sono stati criticati per i sistemi di test adottati.

Ore 7 – Twitter chiede ai dipendenti di lavorare da casa. “A partire da oggi, incoraggiamo con forza tutti i dipendenti, a livello globale, a lavorare da casa se ne hanno la possibilità”, ha scritto sul blog ufficiale del social media la responsabile delle risorse umane, Jennifer Christie. La richiesta è obbligatoria per i lavoratori di Twitter a Hong Kong, Giappone e Corea del Sud.

