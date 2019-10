Stasera in tv 25 ottobre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 ottobre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 25 ottobre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di venerdì 25 ottobre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Tale e quale Show

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Tale e quale Show, lo show del venerdì sera condotto come sempre da Carlo Conti. Quali saranno i personaggi imitati questa sera dai concorrenti?

RAI 2

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S. Los Angeles

Questa sera su Rai 2 arriva un nuovo episodio di N.C.I.S. Los Angeles: quella di oggi è la puntata numero 18 della stagione 10, dal titolo “Il fuggitivo”.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Confusi e felici

Questa sera su Rai 3 arriva in prima tv il film Confusi e felici, con Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta.

Trama: Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione. Lo sa bene Marcello, psicanalista cialtrone e cinico, che un giorno decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene accolto bene da Silvia, segretaria di Marcello, che decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire dalla crisi.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 va in onda Quarto grado: Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma crime più social della televisione italiana. Tutti i recenti casi di cronaca nera e gli storici cold case del nostro paese, analizzati con una serie di contenuti esclusivi e ospiti.

STASERA IN TV 25 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce della resilienza

21:20 – L’isola di Pietro 3

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata de L’isola di pietro 3, la terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi.

Trama: Mentre Elena e Caterina rientrano da Huston, dove la ragazza ha subito un’operazione agli occhi, dall’esito ancora incerto, Pietro salva una neonata da un incendio. Durante le indagini per ritrovare la madre della bambina e capire chi abbia appiccato le fiamme, Elena deve fare i conti con un lutto che non vuole affrontare e un nuovo Vicequestore, molto diverso da lei. Nel frattempo Caterina stenta a capire l’atteggiamento incostante di Diego. Il ragazzo sembra, infatti, nascondere un grande segreto.

Le anticipazioni della seconda puntata de L’Isola di Pietro 3

GUIDA TV 25 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Ghost Rider – Spirito di vendetta

Su Italia 1 questa sera arriva il film Ghost Rider – Spirito di vendetta, con Nicolas Cage, Idris Elba e Ciara’n Hinds.

Trama: Sono passati ormai diversi anni da quando Jhonny Blaze ha sancito il suo patto con il diavolo, vivendo in isolamento nell’Europa dell’est per cercare di reprimere la maledizione che lo accompagna. I suoi sforzi vengono però vanificati quando, contattato da una setta, è costretto a far ricorso all’incontrollabile potere del suo alter ego Ghost Rider per salvare la vita a Danny, un bambino di dieci anni, da cui dipendono le sorti di tutta l’umanità.

PROGRAMMI TV 25 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Propaganda Live con Diego Bianchi (Zoro), Makkox e tutta la banda.

Potrebbero interessarti Stasera in tv giovedì 24 ottobre, programmi e film: Un passo dal cielo, Eurogames, Maledetti amici miei Stasera in tv mercoledì 23 ottobre, programmi e film: Brooklyn, Amici Celebrities – finale Stasera in tv martedì 22 ottobre, programmi e film: La strada di casa, Il collegio, Le Iene

PROGRAMMI TV 25 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 33 Prima TV

21:30 – MasterChef Italia Ep. 1

Su Tv8 questa sera va in onda in replica la prima puntata della scorsa edizione di MasterChef Italia.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:15 – 1994 Ep. 7 Prima TV

22:10 – 1994 Ep. 8 Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera sono in programma due nuovi episodi, in prima tv assoluta, di 1994.

STASERA IN TV 25 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:15 – UEFA Europa League Remix

20:45 – Paddock Live (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda Paddock Live, con Federica Masolin, Jacques Villeneuve e Davide Valsecchi che ci guidano fino alla partenza della sessione delle prove libere sul circuito del Mondiale di F1.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Lago Maggiore

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Palermo

Questa sera su Sky Uno torna Alessandro Borghese – 4 ristoranti con una nuova puntata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI