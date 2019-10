Ghost Rider Spirito di vendetta, il film con Nicolas Cage: trama, cast e streaming

Il 2012 è arrivato al cinema Ghost Rider – Spirito di Vendetta, il film d’azione con protagonista Nicolas Cage.

Il film, intitolato in lingua originale Ghost Rider: Spirit of Vengeance, è stato diretto a quattro mani da Mark Neveldine e Brian Taylor e si rifà all’omonimo personaggio dei fumetti Marvel, Ghost Rider.

Si tratta di un film sequel del primo Ghost Rider arrivato in sala nel 2007, ma presenta un cast differente (eccezion fatta per il protagonista) e anche per l’ambientazione.

Ghost Rider Spirito di vendetta, la trama del film

Nel secondo capitolo di Ghost Rider vediamo Nicolas Cage tornare a interpretare Johnny Blaze ancora alle prese con la maledizione del cacciatore di taglie del diavolo. Per gestire il suo problema, il protagonista ha deciso di isolarsi finché un giorno non incontra il monaco francese Moreau che gli chiede di aiutarlo a ritrovare una donna.

In cambio del suo aiuto, il monaco gli promette di aiutarlo con il suo spirito di vendetta.

Johnny accetta e si mette sulle tracce di Nadya e il suo bambino Danny. Una volta trovati, però, il motociclista è costretto a trasformarsi in Ghost Rider per proteggerli dall’attacco di un gruppo di mercenari che riescono a rapire il bambino.

Ghost Rider Spirito di vendetta, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Ghost Rider 2? Il sequel presenta tanti nuovi volti, ma il protagonista resta lo stesso: Nicolas Cage, attore premio Oscar, torna a interpretare Johnny.

Al suo fianco vediamo Idris Elba che interpreta Moreau, Ciarán Hinds che interpreta Roarke/Mefisto, Violante Placido nelle vesti di Nadya, Christopher Lambert che interpreta Methodius, Johnny Whitworth che interpreta Ray Carrigan/Blackout, Fergus Riordan nelle vesti di Danny, Jacek Koman che interpreta Terrokov e Vincent Regan che interpreta Toma Nikasevic.

Ghost Rider Spirito di vendetta, dove vederlo in tv e streaming

Dove vedere Ghost Rider Spirito di Vendetta? Il film sequel con protagonista Nicolas Cage va in onda venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1 alle ore 21:20.

Il canale Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre (e anche al tasto 506 per la versione HD). Chi vuole seguire il film in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay.