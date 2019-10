Ghost Rider – Spirito di vendetta, la trama e il finale del film d’azione

Ghost Rider è un personaggio tratto dai fumetti della Marvel e i registi Mark Neveldine e Brian Taylor hanno deciso di proseguire la storia con una seconda pellicola (la prima è arrivata al cinema nel 2007) intitolata Ghost Rider – Spirito di vendetta.

Protagonista ancora una volta è l’attore Premio Oscar Nicolas Cage che torna a interpretare il motociclista con la faccia da teschio.

Le riprese del film sono state girate tra Romania e Turchia, a differenza del primo film in Australia.

Ma di cosa parla? Vediamo la trama e il finale del film.

Cosa c’è da sapere su Ghost Rider – Spirito di vendetta: trama, cast e streaming

Ghost Rider – Spirito di vendetta, la trama del film

Il sequel di Ghost Rider vede Johnny Blaze isolato dal resto del mondo per poter controllare il suo spirito della vendetta.

La sua vita da esiliato termina quando incontra il monaco francese Moreau che ha bisogno del suo aiuto per rintracciare una donna di nome Nadya e suo figlio Danny. Il bambino deve essere protetto a ogni costo, ma a Johnny non è dato sapere il perché.

Il motociclista è restio e non vuole imbarcarsi in quell’impresa, ma il monaco gli assicura che, se messo in salvo il bambino, lo aiuterà a disfarsi dei suoi poteri.

Messosi in viaggio, Johnny trova Nadya e il figlio, attaccati da un gruppo di mercenari guidati dallo spietato Ray Carrigan. Ghost Rider interviene, ma i mercenari lo feriscono gravemente e riescono a scappare con il bambino.

Il giorno dopo, Johnny si risveglia in ospedale e scopre che è stata Nadya a portarlo in salvo. La donna, capendo di poter contare soltanto su di lui per ritrovare suo figlio, sceglie di fidarsi di lui.

Indagando, Johnny scopre che Carrigan è al servizio d Roarke, il diavolo che lo maledisse in passato. Danny dimostra di avere particolari poteri soprannaturali e viene portato in una delle basi di Carrigan.

Johnny e Nadya riescono a trovarlo e metterlo in salvo, grazie alla seconda trasformazione in Ghost Rider il protagonista ferisce mortalmente Corrigan. Con l’arrivo di Roarke, costui viene riportato in vita come un non-morto in grado di mandare in putrefazione tutto ciò che tocca.

Ghost Rider – Spirito di vendetta, ecco come finisce | Finale

Arrivati da Moreau, Danny viene affidato alle cure del capo del luogo, Methodius. Nel frattempo, prima di liberarsi di Ghost Rider, Johnny chiede al monaco da dove ha origine il demone dentro di lui.

Così Moreau racconta la storia di Zarathos, nato come angelo, uno spirito di giustizia, che però fu ingannato e trascinato all’inferno, torturato e portato alla follia divenendo così lo spirito della vendetta.

Come promesso, il monaco libera Johnny dal suo demone ma viene tradito da Methodius che, spaventato dai poteri di Danny, decide di uccidere il bambino.

Potrebbero interessarti Pamela prati torna in tv a Domenica In: “Qui tra poche ore finirà tutto” Propaganda live, anticipazioni e ospiti della settima puntata Ghost Rider Spirito di vendetta, il film con Nicolas Cage: trama, cast e streaming

Arriva Carrigan però, che uccide i monaci e anche Methodius e rapisce nuovamente Danny: scopo del bambino è essere trasformato in un anticristo, trasferendo l’anima di Roarke nel corpo di Danny.

Blaze, Nadya e Moreau intervengono prima che ciò avvenga, Moreau perde la vita per mano di Corrigan e Johnny, sconfitto, riesce a recuperare i suoi poteri grazie all’aiuto del piccolo Danny.

Johnny, tasformatosi di nuovo in Ghost Rider, sconfigge dapprima Corrigan e poi Roarke. Il bambino, ucciso dallo scontro, torna in vita grazie a Blaze che gli dona una parte dell’energia di Ghost Rider: la sua fiamma passa da rossa a blu, il suo spirito non è più di vendetta ma di giustizia.

Ghost Rider Spirito di vendetta va in onda venerdì 25 ottobre 2019 in prima serata su Italia 1.