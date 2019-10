L’Isola di Pietro 3, anticipazioni prima puntata: cosa succede il 25 ottobre

L’Isola di Pietro anticipazioni – Questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, in prima serata su Canale 5 torna L’Isola di Pietro 3, la terza stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Pietro Sereni. Dopo il successo delle due precedenti stagioni, infatti, Mediaset ha deciso di trasmettere le nuove puntate di questa fortunata serie tv ambientata in Sardegna, a Carlofrote e sull’isola di Sant’Antioco.

Vediamo insieme le anticipazioni della seconda puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.20.

Caterina è tornata da Houston e inizia il suo percorso di riabilitazione: nel corso della seconda stagione, infatti, era stata colpita da cecità e, dopo aver subito un delicatissimo intervento in Texas, ora potrà finalmente togliere le bende dagli occhi. Nel frattempo sua madre continua ad avere qualche problema sul lavoro: con l’arrivo del nuovo vicequestore Ruggeri, infatti, si sono susseguiti una serie di scontri e divergenze, soprattutto perché alla donna non piacciono i suoi modi di fare. Ad ogni modo, però, qualcosa che accomuna Ruggeri e Elena c’è, ed è un grande dolore provato nel passato.

Diego, invece, si presenterà da Pietro perché in preda ai sensi di colpa, confessandogli di poter essere il padre della bambina ritrovata dopo l’incendio. Lui e Chiara, infatti, hanno avuto una relazione mentre Caterina si trovava negli Stati Uniti per sottoporsi all’intervento chirurgico. Per scoprire chi sono i responsabili di quell’incendio in cui è morta Chiara, nel frattempo, Valerio ed Elena stanno portando avanti delle indagini: è così che vengono a sapere che il presunto amante della giovane potrebbe essere uno dei suoi professori. Questo, comunque, si rifiuterà di collaborare con la polizia, come anche i compagni di classe di Chiara.

