Alma Noce, chi è l’attrice che interpreta Caterina nell’Isola di Pietro 3

Alma Noce interpreta uno dei personaggi principali de L’Isola di Pietro, la fiction con Gianni Morandi arrivata alla terza stagione. Nella storia, Alma interpreta la giovane Caterina, figlia di Elena.

Ma chi è Alma Noce? Cosa sappiamo sul suo conto? Quand’è iniziata la sua carriera? E quanti anni ha?

Alma Noce, chi è l’attrice: la carriera

Nata a San Salvario, Torino, Alma è classe 1999. Festeggia il compleanno il 29 ottobre e ha frequentato il liceo classico finché gli impegni lavorativi non l’hanno ostacolata e allora ha deciso di passare alla scuola privata.

Alma Noce ha sempre amato recitare: il suo primo provino è arrivato a soli 5 anni. Nel 2005, infatti, è arrivato il suo primo contratto con il regista Giuseppe Tornatore, ma non otterrà la parte.

Il suo sogno è quello di poter frequentare la London Academy of Music and Dramatic Art.

La carriera di Alma Noce è partita nel 2007, con un cameo nel film “Claaning the game”, per poi recitare in film di carattere internazionale come “Dracula 3D” di Dario Argento, “The Avengers 2” di Joss Whedon e “I migliori anni” di Muccino.

In tv, invece, l’abbiamo vista in alcune fiction italiane come “Qualunque cosa succeda”, “Fuoriclasse 2” e “Romanzo famigliare”.

Nel 2017, è stata scelta per interpretare Caterina ne L’Isola di Pietro ed è presente in tutte e tre le stagioni della fiction.

Alma Noce, vita privata e social dell’attrice

Cosa sappiamo della sua vita personale? Che è molto legata a sua mamma, che non l’abbandona un attimo per aiutarla ad affrontare la vita da celebrity ed evitare che questo comprometta la sua educazione e formazione.

Alma è bilingue, il suo padrino è americano. Da piccola praticava equitazione, nuoto e canottaggio ma, a causa di un problema alla gamba, non può più praticare questi sport.

Il suo account Instagram può contare su oltre 69 mila follower e potete trovarlo qui.