Chiara Baschetti, chi è l’attrice che interpreta Elena Sereni ne L’Isola di Pietro 3

Chiara Baschetti interpreta Elena Sereni nella fiction L’Isola di Pietro 3, con Gianni Morandi. Elena è la figlia del dottor Sereni (personaggio interpretato da Morandi), il protagonista della storia.

La Baschetti è nuova al piccolo schermo. Vediamo cosa sappiamo della sua vita pubblica e privata.

Chiara Baschetti, chi è: la carriera

Partiamo da questo: quanti anni ha Chiara Baschetti? Bella, alta e slanciata, Chiara è classe 1987 ed è una modella e attrice italiana che ha iniziato a camminare nel mondo dello spettacolo dapprima approcciandosi alla moda: nel 2003, ha vinto il concorso di bellezza Elite Model Look Italia assicurandosi un contratto con l’agenzia di moda Elite Model Management.

Nello stesso anno ha vinto un altro concorso di bellezza, Un volto per Fotomodella: in molti hanno associato la sua bellezza a quella della top model Cindy Crawford.

Chiara Baschetti ha sfilato Armani, La Perla, John Galliano, Fendi, Krizia e Gaultier. Alta 1.80 cm, Chiara è comparsa per la prima volta sulla copertina del mensile Gioia ed è stata soltanto la prima di tante (Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Vanity Fair, Amica, Glamour).

Il debutto è arrivato al cinema: la prima volta che Chiara Baschetti è comparsa al cinema è stato nel 2015 nel film Ma che bella sorpresa di Alessandro Genovesi; per l’occasione, ha recitato al fianco di Claudio Bisio.

Sul piccolo schermo, invece, Chiara entra a far parte del cast de L’isola di Pietro nel 2017.

Prossimamente, la vedremo anche ne I Medici, la serie storica di Rai.

Chiara Baschetti, la vita privata e social

Nata a Cesena il 28 marzo, Chiara è cresciuta a Santarcangelo di Romagna.

Della sua vita sentimentale, sappiamo che Chiara ha avuto una relazione con Elia Fongaro (ex velino di Striscia La Notizia); la loro è stata una storia molto discreta, nessuno dei due aveva voglia di parlarne sui giornali o sui social, ad eccezione di qualche chiacchiera divulgata dall’ex velino durante il Grande Fratello Vip: “Ci siamo lasciati a maggio. Qua dentro ci pensi. Ho sofferto molto, una parte di me non vuole accettarlo. Ci tenevo molto e non ero pronto. Ho sbagliato molto. Mi dispiace molto, so che non ero pronto e mi sono comportato in un modo che non avrei voluto”.

Chiara è molto legata alla famiglia: ha tre nipotini ed è molto affezoinata a suo padre.

Tra le sue più grandi passioni spunta il mare, i viaggi e la natura.

Chiara ha preso parte alla fondazione dell’associazione Divieto di femminicidio che ha lo scopo di prevenire e combattere la violenza contro le donne.

Chi vuole trovare Chiara Baschetti su Instagram può farlo qui.