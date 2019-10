1994, trama e anticipazioni degli ultimi due episodi della serie tv Sky

1994 volge al termine. Il terzo (e ultimo) capitolo della serie tv in onda su Sky Atlantic che, con protagonisti Stefano Accorsi, Miriam Leone e Guido Caprino, racconta l’ascesa in politica di Silvio Berlusconi dopo il crollo della Prima Repubblica a seguito dell’inchiesta Mani Pulite, è pronto per il finale di stagione.

Questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, appuntamento dunque sempre alle 21.15 sul canale 110 del decoder di Sky – quello di Sky Atlantic, appunto – per gustare gli ultimi due episodi di 1994, i quali mostreranno l’epilogo delle vicende dei protagonisti principali: Leonardo Notte (Stefano Accorsi), Veronica Castello (Miriam Leone) e Pietro Bosco (Guido Caprino).

Le anticipazioni degli episodi 7 e 8

Nel primo degli ultimi due episodi della serie, il settimo, il governo Berlusconi I sta per cadere. Antonio Di Pietro, nel frattempo, visto che lo scontro con il Cavaliere è diventato troppo personale, lascerà il pool di Tangentopoli per non compromettere l’inchiesta del secolo e il duro lavoro svolto da lui e i dai suoi colleghi. Fra questi c’è anche Dario Scaglia, compagno della giornalista Giulia Castello (la sorella di Veronica), che vedrà il suo mito – Di Pietro – vacillare in preda a dubbi e incertezze.

Veronica, nel frattempo, sta per sposare Leonardo ed è incinta di lui. Ma chi è veramente il suo futuro marito? È proprio sicura di quello che sta facendo? Questi saranno gli interrogativi che la tormenteranno in questo penultimo episodio, mentre invece Pietro Bosco andrà alla ricerca di una vendetta personale, ma le cose gli sfuggiranno di mano.

Nell’ultimo episodio, l’ottavo, vedremo i protagonisti e le loro vite anni dopo il 1994. Corre infatti l’anno 2011 e ognuno di loro sta per vivere un nuovo importante momento storico per l’Italia: è il 12 novembre e l’impennata dello spread sta per provocare un nuovo terremoto socio-politico: è il giorno delle dimissioni di Silvio Berlusconi, che lascerà per l’ultima volta palazzo Chigi e consegnerà le chiavi dell’esecutivo a Mario Monti. Sono passati ben 17 anni dal 1994 e vedremo Leonardo, Veronica, Pietro e gli altri personaggi con le loro nuove vite per un’ultima volta. Cosa gli sarà successo?

Gli ultimi due episodi di 1994 vanno in onda venerdì 25 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic.

