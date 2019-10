1994 cast: attori e personaggi del capitolo finale della trilogia targata Sky Atlantic

Venerdì 4 ottobre su Sky Atlantic torna la serie tv che ha portato gli italiani indietro nel tempo: 1994, capitolo finale della trilogia iniziata con 1992 e 1993, racconta l’ascesa di Silvio Berlusconi dopo che il terremoto di Mani Pulite ha fatto crollare il vecchio sistema di partiti e scosso le fondamenta politiche e sociali dell’Italia all’inizio degli anni Novanta.

La fiction è nata da un’idea di Stefano Accorsi ed è stata creata da Alessandro Fabbri, Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo. Con la regia di Giuseppe Gagliardi, 1994 racconta il passaggio nel Belpaese tra la Prima e la Seconda Repubblica attraverso le vicende dei suoi protagonisti, come Leonardo Notte (Stefano Accorsi), oscuro e “dannato” ex pubblicitario chiamato ad occuparsi della comunicazione politica del leader e fondatore di Forza Italia, o Veronica Castello, bellissima e ambiziosissima ex soubrette televisiva che in quest’ultima stagione della serie tenterà la scalata nei palazzi della politica romana.

Ma chi sono gli altri membri del cast di 1994? Quali sono le new entry di quest’ultimo capitolo della serie tv Sky?

1994 cast: chi vediamo nella serie su Sky Atlantic

Qui di seguito il cast di 1994 al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Stefano Accorsi – Leonardo Notte

– Leonardo Notte Guido Caprino – Pietro Bosco

– Pietro Bosco Miriam Leone – Veronica Castello

– Veronica Castello Laura Chiatti – Arianna Rosato

– Arianna Rosato Antonio Gerardi – Antonio Di Pietro

– Antonio Di Pietro Paolo Pierobon – Silvio Berlusconi

– Silvio Berlusconi Paolo Mazzarelli – Umberto Bossi

– Umberto Bossi Gledis Cinque – Irene Pivetti

– Irene Pivetti Rosario Lisma – Roberto Maroni

– Roberto Maroni Vinicio Marchioni – Massimo D’Alema

– Massimo D’Alema Roberto De Francesco – Achille Occhetto

Le “new entry” del cast sono Gledis Cinque, che interpreta il ruolo della più giovane Presidente della Camera eletta dal Parlamento italiano, Irene Pivetti: nel 1994, quando fu scelta per guidare l’assemblea di Montecitorio, aveva infatti solo 31 anni. Nuovo della serie anche Rosario Lisma, nei panni di Roberto Maroni, esponente di spicco della Lega Nord in quegli anni e vicepremier e ministro degli Interni del primo governo Berlusconi. Infine, a esordire nella serie, anche Roberto De Francesco, che interpreta il ruolo di Achille Occhetto, ultimo segretario del Partito Comunista Italiano.

