Confusi e felici: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Rai 3

Questa sera, venerdì 25 ottobre 2019, in prima serata su Rai 3 va in onda Confusi e felici, film del 2014 per la regia di Massimiliano Bruno. La pellicola, che vede anche il regista interpretare uno dei personaggi, ha nel cast Claudio Bisio, Marco Giallini e Anna Foglietta.

Vediamo qui di seguito tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Confusi e felici film: la trama

Il film racconta la storia di Marcello (Claudio Bisio), psicanalista con una verve cinica e smaliziata che, dopo aver curato la depressione altrui per tutta la sua carriera, vi cade lui stesso dopo aver ricevuto una brutta notizia sulla sua salute. Un bel giorno, infatti, Marcello decide di chiudersi in casa e mollare tutto e questo gesto “estremo” non viene preso affatto bene da Silvia (Anna Foglietta), la sua segretaria. La donna infatti, in preda allo sconforto e con l’intenzione di risollevare il morale di Marcello, decide di radunare i suoi pazienti per cercare, tutti insieme, di farlo uscire da questa crisi.

Così facendo Silvia andrà a mettere insieme una “squadra del sorriso” davvero singolare composta da Nazareno (Marco Giallini), uno spacciatore affetto da attacchi di panico, Pasquale (Massimiliano Bruno), un quarantenne mammome cronico, Vitaliana (Paola Minaccioni), una ninfomane decisamente invadente, Enrico e Betta (Pietro Sermonti e Caterina Guzzanti), una coppia in crisi sessuale, e Michelangelo, telecronista in crisi per il tradimento della moglie. Così i pazienti di Marcello, seppur strampalati, con la loro simpatia e il loro affetto cercheranno in ogni modo di tirargli su il morale riuscendo a farlo aprire alla vita per diventare una persona migliore.

Confusi e felici film: il cast

Qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Claudio Bisio – Marcello

– Marcello Marco Giallini – Nazareno

– Nazareno Anna Foglietta – Silvia

– Silvia Massimiliano Bruno – Pasquale

– Pasquale Paola Minaccioni – Vitaliana

– Vitaliana Caterina Guzzanti – Betta

– Betta Pietro Sermonti – Enrico

– Enrico Rocco Papaleo – Michelangelo

– Michelangelo Kelly Palacios – Mercedes

– Mercedes Gioele Dix – Andrea

– Andrea Raffaele Vannoli – Pallotta

– Pallotta Helmut Hagen – Professor Breitner

Confusi e felici film: il trailer

Ecco il trailer del film in onda stasera su Rai 3:

Confusi e felici film: diretta tv e streaming

Come vedere il film Confusi e felici? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 25 ottobre 2019 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

