Stasera in tv 23 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 23 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 23 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata in replica del Commissario Montalbano, intitolata Gli arancini di Montalbano.

Trama: I corpi del commendatore Pagnozzi e della sua giovane moglie vengono trovati senza vita nella loro auto finita in una scarpata. Tutto lascia pensare ad un normale incidente. Ma ci sono dei particolari che non tornano. Per esempio: perché la donna ha le unghie delle mani spezzate?

Dove vedere la puntata de Il Commissario Montalbano in streaming

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino alla conduzione di questo comedy show che mette al centro risate e allegria.

Tutti gli ospiti della seconda puntata di Stasera tutto è possibile

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

21:20 – Indovina chi viene a cena

21:45 – Presa Diretta

Questa sera su Rai 3 torna Presa diretta, con Riccardo Iacono che conduce una nuova puntata ricca di inchieste e approfondimenti. L’argomento di questo lunedì saranno le Ong.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 questa sera va in onda Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 23 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia

21:20 – Temptation Island Vip

Su Canale 5 stasera la terza puntata di Temptation Island Vip, il docureality che mette alla prova alcune coppie di personaggi noti dello spettacolo.

GUIDA TV 23 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Rambo

Su Italia 1 questa sera va in onda Rambo, storico film d’azione con protagonista Sylvester Stallone.

Trama: Reduce dalla guerra del Vietnam John Rambo vaga per il paese fino ad arrivare alla cittadina di Hope dove spera di incontrare un suo vecchio compagno d’armi. Una volta arrivato scopre che l’amico è morto di cancro. Nella cittadina John viene preso di mira da uno sceriffo deciso a far andare via Rambo dalla cittadina perché, secondo lui, una minaccia per la comunità. John viene messo in carcere senza motivo e sottoposto a vari maltrattamenti che gli fanno rivivere le torture passate in vietnam. John si ribella e scappa dando luogo a una vera e propria guerriglia contro la polizia che lo insegue.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 23 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – L’uomo della pioggia

Questa sera su La 7 va in onda L’uomo della pioggia, film del 1997 per la regia di Francis Ford Coppola con Matt Damon.

Trama: Storia di un giovane avvocato che deve confrontarsi con la necessità di sbarcare il lunario e la sua voglia di combattere le ingiustizie. Basato sul soggetto di John Grisham per la regia di Francis Ford Coppola.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 23 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:25 – 007 – Octopussy Operazione Piovra

Su Tv8 questa sera in prima serata un nuovo film di 007, Octopussy – Operazione Piovra, con Roger Moore.

Trama: James Bond scopre che in un misterioso traffico di gioielli falsi provenienti dall’Urss sono invischiati un principe indiano, un generale sovietico e un’affascinante quanto misteriosa donna che si fa chiamare Octopussy, proprietaria di un circo che serve come copertura per il traffico dei preziosi. Ma il vero scopo dell’organizzazione criminale e’ quello di introdurre in Germania un ordigno nucleare.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Momenti di trascurabile felicità

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Momenti di trascurabile felicit, commedia di Daniele Luchetti con Pif.

Trama: Paolo conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli, lavorando come ingegnere. Ad aggiungere pepe alle sue giornate non sono le relazioni extraconiugali che si concede di tanto in tanto, o le sedute al bar con gli amici a fare il tifo per la squadra rosa e nera, ma alcuni istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato che arrivi la volta in cui Paolo “manca” il momento di una frazione di secondo, e viene investito in pieno da un’auto ritrovandosi catapultato in Cielo, nello stanzone adibito allo smistamento delle anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della sua intera vita che lo metterà di fronte alla sua medietà e alle sue mancanze

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 23 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:00 – Race Anatomy F1

21:00 – Chelsea-Liverpool

Su Sky Sport Uno va in onda la replica dello scontro di Premiere League Chelsea-Liverpool.

SKY UNO

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Hell’s Kitchen USA

Questa sera su Sky Uno torna Hell’s Kitchen USA, la sfida culinaria più infiammata di Sky con il temibile Gordon Ramsay che motiva i concorrenti a sostenere ritmi serrati e ottime prestazioni culinarie.

